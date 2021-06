Sufrió pero ganó: Argentina venció a Paraguay y ya esta en octavos

Tarea cumplida para la Selección Argentina. Ganó con lo justo, sufriendo por momentos, pero clasificó a octavos de final de la Copa América Brasil 2021 derrotando a Paraguay por 1-0. La victoria por la mínima en la tercera fecha lo convirtieron en el primer clasificado del Grupo A. Solamente Alejandro ‘Papu’ Gómez doblegó al arquero Silva.

En el encuentro que se jugó en el Estadio Mane Garrincha de Brasilia, la Albiceleste de Scaloni se puso en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo tras un muy buen pase filtrado de Ángel Di María que encontró al delantero del Sevilla que decretó el 1-0. Gol tempranero. Como contra Chile y Uruguay, Messi y compañía solo pudieron marcar un solo tanto, sin poder aprovechar su poderío ofensivo, e incluso cediendo protagonismo en gran parte del encuentro. Algo que deberá mejorar de acá a los octavos de final. Tal vez el duelo con Bolivia por la quinta fecha le pueda servir para ajustar piezas que le faltan ajustar y conseguir un funcionamiento más sostenido.

Luego del único gol del partido, se jugó con una intensidad propuesta por un deseoso Paraguay necesitado de los tres puntos. Agüero y Messi arriba no presionaban la salida del rival y eso hizo que crecieran con ataques tímidos al área de Martínez. Dí Maria, que además del pase gol jugó un buen primer tiempo y una correcta segunda mitas, no alcanzó a tapar muchas arremetidas de los paraguayos. Mismo caso para Gómez, que además del solitario tanto convertido, su esfuerzo en el medio se hizo notar. El diez argentino tuvo un buen encuentro pero en muchas jugadas el arco le quedó lejos, no estaba Lo Celso para acercársela.

En el medio Paredes y Rodríguez completaron un regular encuentro. Aceptable desempeño, teniendo en cuenta que por las bandas no había mediocampistas de marca que los ayudaran. Sin embargo, al ex Boca le bastaron algunas de sus habituales pinceladas para gravitar apenas en ofensiva, en ciertos momentos hasta se animó a asociarse con Messi. El ex River, quitó y distribuyó bien en el medio, pero sufrió en tramos del encuentro haciendo relevos.

En defensa, hubo un correcto trabajo de los centrales, Romero y Pezzella, el punto más alto del equipo en la figura de Molina Lucero y un Tagliafico que en defensa alternó buenas y malas, pero que en ofensiva no se proyectó con el criterio que pedían las jugadas en las que escalaba por su andarivel. El equipo extrañó la determinación y tozudez para ir de Acuña.

Con este resultado, la Argentina además de sacar su pasaporte a octavos de final, evitó no enfrentarse con Brasil en esa instancia. Un potable rival por cómo está el Grupo B, sería Venezuela. Ahora, Scaloni tendrá tiempo para buscar en los entrenamientos ajustar la falta de gol de su equipo desde un sostenido funcionamiento. Es decir, que Argentina juegue como jugó en los primeros minutos de los tres partidos disputados en el certamen.

La Selección quedará libre en la cuarta fecha, y volverá a jugar contra Bolivia el lunes 28 de junio por la quinta y última fecha de su zona. Hasta el momento y con los resultados que se dieron, el sábado 3 de julio jugaría en Goiana, con la Selección ‘Vinotinto’ en octavos de final.