La Argentina podría quedarse en Brasil luego de jugar con Bolivia

Si bien la idea de la Selección Argentina era volver al predio que la AFA tiene en Ezeiza luego de cada compromiso, esto podría cambiar. La delegación manifestó que los constantes viajes les generan cansancio. Por tal motivo, luego del encuentro con Bolivia la Albiceleste podría quedarse en Brasil para jugar los octavos de final de la Copa América. Eso sí, deberá definirlo este viernes, para que pueda armarse la logística.

Cabe recordar, que en un principio la idea era regresar después de cada compromiso y solo quedarse si llegaban a avanzar a Semifinal. El cansancio que siente toda la delegación por los constantes viajes hace que ese contexto cambie.

La única vez que la Selección no volvió al predio de AFA fue el pasado fin de semana. Después de disputar su duelo por la segunda fecha con Uruguay, se quedó porque a los días jugó contra Paraguay. El próximo lunes a las 21 en Cuiabá cerrara su participación en el Grupo A con el partido con los bolivianos.

Si el equipo dirigido por Scaloni termina primero, la Albiceleste jugará por los cuartos de final el sábado 3 de julio en Goiania, a las 22 frente al cuarto del Grupo B que actualmente sería Ecuador. Si queda segundo en la zona, se presentará el mismo sábado a las 19 contra el tercero de la otra zona que hasta este viernes sería Perú, y el encuentro se jugaría en Brasilia.

De avanzar a Semis, la Selección se quedará en Brasil. El partido previo a la definición será el martes 6 de julio a las 22 en Brasilia, el duelo por el tercer puesto se disputará el viernes 9 de Julio a las 21 en Brasilia y el choque por el título será el sábado 10 de julio a las 21 en el Maracaná.

En tanto, Scaloni podría parar el posible equipo para jugar contra Bolivia en el entrenamiento de este viernes por la tarde. Los que cargan con una amarilla (Emiliano Martínez, Paredes, Lo Celso y Lautaro Martínez) no serán arriesgados, salvo que el arquero del Aston Villa le gane la pulseada al técnico y se arriesgue frente a los bolivianos.

Los que no estuvieron presentes con Paraguay y no están amonestados regresarán el lunes al once inicial. Otros podrían tener más minutos que en otros partidos y se dará un debut en la copa para la Argentina, si entre los titulares aparece Lisandro Martínez. La idea del cuerpo técnico es que no tengan tanta inactividad cuando sea la hora de afrontar los partidos cruciales.

La posible formación de la Selección para enfrentar a Bolivia

Emiliano Martínez o Franco Armani; Nahuel Molina Lucero o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás González o Ángel Di María.