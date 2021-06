Messi más 10 ‘suplentes’ para enfrentar Bolivia

De manera sorpresiva, en la última conferencia de prensa Scaloni confirmó el equipo que este lunes estará enfrentando a Bolivia a las 21 por la 5º fecha del Grupo A de la Copa América. Con Messi desde el arranque, y diez jugadores que alternan entre suplencia, titularidad y un debut en la competición.

En el arco aparece Franco Armani por sobre Emiliano Martínez. El ex River le ganó la pulseada al hombre del Aston Villa, puesto que carga con una amarilla y el cuerpo técnico argentino no lo quiere arriesgar en la previa de cuartos de final. También pensando en la siguiente fase decisiva, por ser de eliminación directa, Otamendi no vería minutos en un principio, y su lugar lo ocuparía Lisandro Martínez, que hace su debut en la competencia. El otro central será Pezzella que remplazará a ‘Cuti’ Romero, quien carga con una carga en la rodilla y realizó trabajos de fisioterapia antes de viajar a Brasil. Los laterales también serán Montiel y Acuña, en lugar de Molina Lucero y Tagliafico que se perfilan como titulares en cuartos.

En el medio campo, Scaloni le da confianza al recuperado Palacios por De Paul, para que este último tenga descanso. Guido Rodríguez desde el arranque por el amonestado Paredes y aparece ‘Papu’ Gómez por Gi Lo Celso, que si bien se entrenó a la par de sus compañeros también está en riesgo por tener una amarilla.

Adelante, acompañando al capitán, la Selección tendrá a Agüero y Ángel Correa. En el caso del delantero del Inter no vería acción frente los bolivianos por tener amarilla. Por el lado de González, su ausencia se explica por las ganas del cuerpo técnico en ver el desempeño dl delantero del Atlético de Madrid. Para un gambeteador con mucho potrero es el partido ideal con un rival ya eliminado.