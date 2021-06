Selección Argentina: la goleada contra Bolivia le trajo problemas a Scaloni

Tras el triunfo por goleada contra su par de Bolivia, a la Argentina le llegó el descanso para este martes. Sin embargo, el que no debe conciliar el sueño es Scaloni, que más allá de estar satisfecho por cómo se desempeñó su equipo en la última fecha, los altos rendimientos de algunos jugadores que no son habituales titulares, hacen que el técnico tenga una tarea difícil a la hora de elegir los once que enfrentarán a Ecuador en cuartos.

El arco parece ser un puesto que ya se ganó Emiliano Martínez a base de buenas actuaciones. Si bien el partido pasado atajó de buena manera Armani, el titular ya estaría definido y el hombre del Aston Villa solo salió por tener amarilla.

En cuanto a la defensa, la molestia que acarrea ‘Cuti’ Romero encendió las alarmas del cuerpo técnico para el duelo de cuartos. Si el central del Atalanta no llega, el que espera es Pezzella. El buen partido de Lisandro Martínez hizo que a Otamendi no se lo extrañe. Voz de mando, control, salida limpia con el balón, recuperación modo tiempista y agresividad cuando se lo necesita. Por todo eso que aportó el hombre del Ajax, pone difícil a Scaloni decidirse. Los laterales son otro tema, porque las buenas actuaciones contra Bolivia de Montiel y Acuña hacen tambalear la titularidad de Molina Lucero y Tagliafico.

En el medio, los interrogantes aparecen en dos puestos. El mediocampista central y el que iría por la banda izquierda. En todo el actual proceso la fija en la posición del cinco era Paredes, que no estuvo frente a Paraguay y Bolivia por tener amarilla y rotación, pero el presente de Guido Rodríguez, con más solidez en una zona del campo que lo pide, genera un interrogante. El andarivel izquierdo podría ser ocupado por Lo Celso, que ingresó en buen nivel en la goleada, y ‘Papu’ Gómez, quien marcó en dos partidos consecutivos. Por el lado derecho, la buena actuación de Palacios no haría perder el puesto a De Paul, quien solo para descansar salió de la alineación titular, puesto que para el cuerpo técnico es valioso a la hora de la entrega y de intentar asociarse con Messi.

Además del lugar asegurado para el capitán, el nueve y otro acompañante por la izquierda despiertan las dudas de Scaloni. Lautaro Martínez por fin la metió y le sacaría una luz de ventaja a Agüero, que sin embargo mostró con el pase que le dio a su amigo el diez, que con el se entiende, y eso es importante. El atacante restante sería Nicolás González, que además de pisar el área con peligro, puede dar una mano en el retroceso, incluso hasta llegar a posición de tres. Los otros dos que le disputarían el lugar son Ángel Dí María y Ángel Correa, quienes frente a Paraguay y Bolivia respectivamente, lo hicieron muy bien y fueron peligrosos para los rivales.