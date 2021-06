Tras ser campeón en San Juan, la Pulga Rodríguez no descartó jugar en Boca

El reciente campeón del fútbol argentino Luis ‘Pulga’ Rodríguez habló ante Canal 13 sobre cómo podría continuar su carrera, ya que su vínculo con Colón de Santa Fe finaliza a fines de junio. “¿Mi futuro? Ahora me voy en el avión y después a mi casa. Es un sueño jugar en Boca pero la 10 es de Riquelme y Tevez”, declaró al salir del estadio San Juan del Bicentenario antes de subirse al micro que emprendería el camino al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para luego regresar en avión a Santa Fe pasada la madrugada.

El experimentado jugador previamente dijo que este título era muy especial para el club Sabalero, como también lo era en lo personal. “La verdad que esto es una alegría inmensa. Creo que la ciudad de Santa Fe hoy en este momento de estar revolucionada. Uno quizás no es tan demostrativo como tiene que serlo porque es algo histórico para la ciudad, para la institución y para uno mismo porque durante mucho tiempo uno vino buscando este este título. Hoy lo encontramos y la verdad que lo disfrutamos mucho”, expresó ante los micrófonos de Canal 13.

Al mismo tiempo Rodríguez aprovechó la oportunidad de dedicarle el campeonato a su familia. A su hijo Baute, Milo y su señora Paula. Además le dedicó el magnífico torneo al resto de su familia: “A mis hermanos, a mi mamá que seguramente están festejando. Me acaban de mandar un vídeo de que hay caravana en Simoca”, el pueblo donde nació la Pulga Rodríguez.

Sorprendido dijo “no sé qué tendrá que ver la caravana en Simoca con el campeonato de Colón pero lo hacen por uno. La verdad que estoy muy feliz”. Asimismo deseó que toda la gente del pueblo Sabalero disfrute pero que a la vez traten de estar en sus casas.

“Sé que a veces es un poco complicado porque esperaron 116 años para este momento. Es imposible y sabemos todo el tiempo, las cosas de la pandemia y todas las cosas que están pasando pero es imposible no festejarlo afuera”, agregó.

Luego destacó que las claves para ganar la Copa de la Liga pasaron por ser un equipo que logró ganar el torneo con todas las letras, ya que siempre trabajaron con mucha humildad. “Nunca nos nombraron en ningún lado. Nunca hablaron de Colón. Tenía que llegar en este momento, espero que en todos los títulos no sea que Racing perdió sino que Colón realmente lo ganó con todas las letras jugando bien”, aseveró.

Finalmente señaló el gran trabajo que tuvo el equipo Sabalero para poder coronarse campeón. “Nuestro arquero no tuvo que tener tanta participación y eso lo agradecemos, sabemos que tenemos un gran arquero pero lo agradecemos porque el equipo hizo un esfuerzo enorme para llegar a esto. Le pasó con Independiente y le pasó ahora a Racing. Colón es un gran equipo, ojalá que esto de acá se vaya para arriba Colón y que no que no sea solamente esté campeonato”, deseó el ex Atlético Tucumán que pudo ser campeón con el club santafesino.