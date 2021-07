La Selección entrenó doble turno, pero Scaloni no da pista del equipo

En el día previo a viajar a Brasil para afrontar el sábado a las 22 los cuartos de final contra Ecuador, la Selección Argentina se entrenó en doble turno. A pesar de las horas de entrenamiento, Scaloni no dio pistas de cuál podría ser el once titular. Una de las cuatro dudas que tiene el cuerpo técnico es si juega o no ‘Cuti’ Romero.

Este jueves el plantel hizo horas de gimnasio y en la tarde trabajó en el campo de juego, haciendo trabajos tácticos, pero no paró un equipo. Se espera que el viernes, horas antes de viajar a Brasil trabaje pelota parada. ¿Ensayarán penales por las dudas de que la plaza de semifinal tenga que definirse desde los doce pasos?

En cuanto a las dudas, dos son en el fondo. Romero continúa evolucionando favorablemente de la distensión en su rodilla derecha y si juega, es porque el técnico elige arriesgarlo por su importancia en la Copa América. Si no llega, su lugar será ocupado por Pezzella, que acompañaría a Otamendi en la zaga central. La otra incógnita es la de Acuño o Tagliafico, pero esta es por rendimiento.

En el medio, las dudas también son por rendimiento. Guido Rodríguez o Leandro Paredes para comandar los hilos del equipo y ser el conector entre la defensa y los delanteros. Para el andarivel izquierdo, los dos que pelean por el puesto son Lo Celso (de buenos minutos con Bolivia cuando entró) y ‘Papu’ Gómez (que viene dulce para el gol).

Adelante no hay dudas para Scaloni y su cuerpo técnico. Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Parece que el ex Argentinos Juniors le estaría ganado el lugar a Di María.

De no mediar inconvenientes la Selección Argentina podría formar con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Romero o Pezzella, Nicolás Otamendi, Tagliafico o Acuña; Rodrigo De Paul, Paredes o Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.