'Si Argentina levanta la Copa...': las jugadas promesas por la Selección

Este sábado puede ser histórico para el deporte nacional. Desde las 21 en el Maracaná, la Selección Argentina enfrentará a Brasil en la final de la Copa América buscando romper la mala racha de 28 años sin títulos. Messi y compañía están enfocados en quedarse con el título y borrarles la sonrisa a los locales.

Como aliento y fuerzas no le faltarán esta noche a los muchachos de Scaloni, desde el programa ‘Hablemos Sin Jugar’ de Canal 13 propusieron a figuras del fútbol, la política y otras disciplinas, contar que harían si la Argentina levanta la ansiada copa que se le viene negando hace años. La clave también pasó porque compartan sus pronósticos y los hay de todo tipo, hasta uno de ellos favorable a la ‘Verdeamarela’.

Juan José Coronado, sanjuanino que hace años defiende la celeste y blanca de la Selección Argentina de amputados aseguró que el resultado será 2-0 a favor de Messi y compañía. Además, prometió mandar un video a Canal 13 ‘haciendo 10 o 15 payanitas’, algo que consideró cokmo muy complicado para él, puesto que no es ‘muy lírico’ por ser defensor.

Los jugadores de Sportivo Desamparados dijeron presente en mayoría, y entre los que se animaron al desafío estuvieron Santiago Ceballos, que prometió que daría una vuelta a la manzana con una pelota de fútbol, a modo de vuelta olímpica simbólica. Federico Paz dijo que sería 1-0 y que ‘ojalá sea de Messi’. Lucas Ceballos se la jugó por un 2-0 y el grito vivo de los 44 millones de argentinos y el ‘Peca’ Jofré aventuró que Lautaro Martínez metería el único grito de la noche para la consagración de la Argentina. El técnico Bove cree que será un empate, y que nuevamente ‘Dibu’ Martínez se vestirá de héroe. ‘Voy a pedir por la Argentina a la Difunta, y si salimos campeones le voy a agradecer’, aseguró.

Bruno Rodríguez se definió por un 2-0 todo de Messi, Ángel Vildozo, ex jugador prometió ir al Obelisco a festejar un 2-1 de Argentina. Hernán Lamberti, jugador de platense vaticinó un 2-1 con mucho sufrimiento. Juan Cosani, actual arquero de San Martín se la jugó por un 2-1 también. Su colega en la posición, emblema en el ‘Verdinegro’ con actualidad en el arco de Boca Unidos, Adente firmó un 2-0 y prometió que si se daba se iría a dormir temprano, porque el domingo juega y está concentrado. Nicolás Pelaitay tiene mucha ilusión con el equipo nacional, lo ve campeón en el Maracaná y prometió regalar una camiseta. El ex jugador ‘Purruco’ Antuña se arriesgó con un 2-1 y fue el único que pidió que festejos mesurados y en casa en caso de que Messi por fin pueda cumplir su sueño.

En el terreno de los políticos locales, fueron dos de las mujeres parte del gabinete quienes se animaron al desafío. La ministra de Hacienda, Marisa López aseguró que la selección ganará 2-0, mientras que la titular de la cartera de Gobierno, Fabiola Aubone aventuró un 2-1.

Otros deportistas argentinos contaron que estarán haciéndole el aguante a la ‘Celeste y Blanca’ esta noche, dieron sus pronósticos y contaron sus promesas. El ex automovilista, Fabían Flaqué, firmó una victoria argentina. Otra destacada sanjuanina, pero en la disciplina del ciclismo, como Majo Quiroga se la jugó con un 2-0 con tantos del diez de tiro libre y del ‘Papú’ Gómez si jugara de titular. A la hora de prometer, propuso una caravana. El voleibolista Manuel Armoa predijo un 3-2 a favor de la ‘Albiceleste’ y la ‘Tigresa’ Acuña fue por un 2-1.

La influencer y conductora de Canal 8, Pamela Pettazzi, aseguró con firmeza que el resultado sería un 3-2. Además, apostó a los chicos de ‘Hablemos sin Jugar’, que si la Argentina sale campeón el lunes se vestirá toda de Argentina. El único artista local que se animó a dejar su pronóstico fue ‘Tuti’ García, de la Oveja Negra y los García. El reconocido músico le tiene fe a los dirigidos por Scaloni y si el resultado esta noche es positivo prometió dejar de tomar cerveza. Sin embargo, inmediatamente se retractó, fiel a su estilo, con una sonrisa, contando que era una broma.

El único pronostico en contra de la Selección capitaneada por Messi fue la del ‘sanjuanino por adopción’, Junior Sousa, estrella de UPCN Vóley. Para el experimentado jugador será un 3-1 a favor de la ‘Canarhina’. ‘Prometo que si ganamos no me burlaré más de mis amigos sanjuaninos que siempre se calientan cuando quieren que apueste y yo no les sigo el juego’, soltó entre risas.