Exclusivo: los campeones de América tienen fecha tentativa en San Juan

Todo el país continúa eufórico tras la gloria argentina en la Copa América. Y como si esto fuera poco, la Selección de Messi podría jugar en San Juan en los próximos meses. Así lo confirmó el secretario de Selecciones Nacionales, Jorge Miadosqui, a Canal 13. “Están dadas las condiciones para que así sea. Seguramente para una de las Eliminatorias, San Juan tiene chance”, dijo. De este modo, dejó la ilusión a flor de piel. Argentina, podría jugar en el estadio del Bicentenario en septiembre u octubre. “Había un compromiso de que íbamos a jugar acá con Chile, sin público. Y tal vez se libere esa posibilidad ahora y ojalá que se pueda dar”, manifestó.

Argentina tiene por delante un compromiso ante Bolivia de local el próximo 7 de septiembre y otro el 12 de octubre ante Perú. Hasta el momento, no hay sede definida para estos partidos, pero San Juan sería una de las posibilidades.

Aun con el grito de campeón atorado en la garganta, los sanjuaninos tendrían la posibilidad de tener muy cerca a Messi y compañía.

Jorge Miadosqui y Leo Messi en los festejos de Argentina Campeón de América

Miadosqui, también se refirió al reciente logro de la Selección en Brasil. “La Copa América es un punto muy alto porque verdaderamente tiene que ver con que todos los argentinos son hinchas de este equipo y es totalmente distinto a nivel clubes. Es un trabajo muy intenso, una alegría inmensa que se ve coronado con el título”, sostuvo.

“Hay muchas cosas que no se ven y otras que solo están en la cancha. El trabajo del ámbito de selecciones es muy importante. Durante 60 días se planificó y se logró el objetivo de jugar la final el 11 de julio. Hay un alto grado de trabajo, no es solo el juego, sino también con muchas cosas detrás, como la logística, justo en pandemia, cuando los esfuerzos son mayores”, dijo.

El Secretario defendió el trabajo del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, y destacó la entrega de todo el grupo que formó parte de la comitiva argentina en este certamen. “Hay que ponerles un 10 a todos. Con un alto grado de eficiencia se logran resultados importantes. Todos salieron campeones”, aseguró.

Además, rechazó las críticas al entrenador que consiguió un título con la Selección después de 28 años y aseguró que no hay nada que cuestionar. “Esto se gana en cada partido. En general fue dando sus frutos y resultados. Es muy desgastador jugar tantos partidos en poco tiempo y lo que tiene que ver con el trabajo en sí y lo que se fue logrando en muchos partidos: cambios de jugadores, rotación, rotación de arqueros, dio sus frutos y se llegó con un equipo que no era el que se quería tal vez. Lo de Di María que fue de a poco, el ‘Cuti’ Romero. No hay nada que cuestionar, hay mucho para trabajar y habrá un antes y un después tras esta Copa América. Antes se llegaba y no se conseguía, ahora se consiguió”, señaló.

Miadosqui resaltó también el trabajo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “No nos faltó nada, tuvimos todo para trabajar con la Selección. Y es algo que viene desde el presidente para abajo. Para lograr el objetivo hay que tener todo.

“Hay una disposición por parte de todos de tener lo mejor y donde el presidente de la AFA se hace cargo de todo y quiere lo mejor. Hay un gran trabajo que también depende de él y aportó lo mejor a la Selección. Yo tengo referencia porque estuve antes de su llegada en Selecciones y puedo comparar una y otra. Te diría que teníamos muy poco y hoy tenemos todo, por no decir mucho. Hoy tenemos un trabajo de primer nivel. Tenemos un predio de primer mundo, se sigue trabajando y eso le da la posibilidad a desarrollar jugadores y que quieran venir. Es un gran trabajo y hay que felicitar a todos. Estoy convencido que la Argentina va a lograr grandes objetivos”, afirmó.

El Secretario sanjuanino también contó detalles de la intimidad del vestuario luego del triunfo ante Brasil. “Fue un momento inolvidable que uno particularmente se lo imagina siempre. Para uno que es apasionado en el futbol es único compartir esto. Creo que se formó un gran grupo y hubo una participación de más de 70 personas. Estuvo todo dado para que salga todo bien. Todo estuvo a la altura de las circunstancias y fue todo de la mejor manera”.

Sobre el capitán argentino, Lionel Messi, Miadosqui comentó que lo vio muy contento y que su necesidad de ganar un título era la misma necesidad de toda la Selección Argentina. “Es un gran jugador de fútbol, una gran persona y la verdad que se merece esto y todo lo que le pase como jugador que sea bienvenido porque es único”, sostuvo.

Por otro lado, Miadosqui confesó que tuvo innumerables cábalas y hasta se animó a decir que el Diego hizo de las suyas desde el cielo para lograr la gran hazaña. “Todo lo que pueda ayudar a la Selección bienvenido sea. El fútbol da para muchas cosas como cábalas y cosas que no existen de otra manera. Uno tiene que adaptarse a eso y que venga lo que venga. Tuve muchas cábalas: ya no había cábalas mías, ya hasta participaba en cábalas de otros desde que me levantaba hasta que me acostaba. Nos involucramos todos, estábamos todos comprometidos en que podíamos llegar”, aseguró.

“Nosotros nos preparamos todo el tiempo para llegar al 11 de julio, nunca pensamos que no íbamos a llegar. Y no hablo de mi sino de todos. Con todo el grupo comprometido, en el predio se hizo todo. No hubo una cláusula de nada. Todos estuvimos comprometidos hasta el 11 de julio. Hicimos todo pensando en la final. Uno se mentaliza y va trabajando en función de eso. Fue partido a partido. El mas difícil fue el de Colombia en los penales, pero estuvo el ‘Dibu’ Martínez ahí”, valoró el Secretario.

En cuanto al futuro de la Selección, Miadosqui se mostró convencido de que habrá un gran cambio y llegarán buenos resultados. “Viene la Eliminatoria en septiembre y se sigue trabajando para clasificar al Mundial. Creo que se va a dar y hay que seguir trabajando. Las exigencias serán mayores. Pero hay material humano, y se puede llegar, esto es fútbol y hay que ir partido a partido. Seguro llegaremos porque hay jugadores de muy alta calidad empezando desde el arquero y muchos jugadores que están dando vueltas por el mundo y que pueden integrar la Selección. Hay jugadores acá que ni se conocían y muchos tienen futuro para estar en la Selección. Esto se ira evaluando a medida que avance el trabajo del equipo”, concluyó.