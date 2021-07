Los pibes ya se extrañan: la divertida charla en redes de Messi y sus amigos

Los jugadores de la Selección campeona de la Copa América pasaron cerca de 45 días juntos. Ahora ya pasó solo un día sin estarlo y ya expresaron que se extrañan en las redes sociales.

La buena relación que se formó en sus días de convivencia se mostró en las redes sociales, es que en un posteo de Leandro Paredes comentaron y se hicieron bromas.

El mediocampista del seleccionado subió una foto a su cuenta de Instagram para celebrar la obtención de la Copa América. A los pocos minutos comenzaron a comentar sus amigos: Lionel Messi, Papu Gómez, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. A esta ola de amistad se sumó Neymar con un comentario insólito, pero a modo de broma.

“Te extraño”, le puso De Paul a Paredes, a lo que el Papu agregó tres corazones. “Ya fue tira los Reyes”, escribió Otamendi haciendo referencia a los campeonatos de cartas que han jugado durante los 45 días de concentración por Eliminatorias y Copa América. También se sumó el Pocho Lavezzi que si bien no estuvo aplaudió el cariño de los jugadores. A esta hermandad, Messi, quien no suele estar comentando o generalmente usando las redes intervino: “Me levanté hoy para los mates y no había nadie, loco”.

Otro de los amigos de Paredes apareció en la charla. Este fue Neymar quien es compañero en el PSG. El brasilero le comentó Put...”, acompañado por un emoji sonriente.