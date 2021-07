¿Dos tiempos de 30 y cambios ilimitados?: mirá las variantes que prueba la FIFA

En este momento la FIFA este utilizando como conejillo de indias a un torneo Sub 19 en Europa llamado "The Future Cup". En esa competición decidieron probar algunas modificaciones que podrían cambiar totalmente la dinámica del fútbol mundial. Se trata por ejemplo del que el partido dure dos tiempos de 30 minutos, haya exclusiones y cambios ilimitados.

Primeramente se esta buscando modificar el tiempo de juego. Se quiere dejar atrás los dos tiempos de 45 minutos y reducirlo a 30 minutos. Sin embargo con cada intervención el reloj se detendría. Es decir que con cada falta, sustitución u otras jugadas el tiempo dejará de correr. Esto busca terminar con las simulaciones de los futbolistas para ganar tiempo y mantener el resultado.

Otra diferencia sería tener cambios ilimitados durante el encuentro. Esto estaría motivado por lo anterior. Al no perder tiempo real de juego no habría porque establecer una limitación en las sustituciones que puede hacer un equipo. Sumado a esto se está intentando que los laterales se ejecuten con los pies y en los córners pateador pueda salir jugando, que no deba pasar la pelota si o si.

La última prueba que se esta llevando a cabo en este torneo juvenil tiene que ver con el tema de las tarjetas. La FIFA intenta que una amonestación represente una exclusión temporal. Esto quiere decir que si un jugador recibe una tarjeta amarilla deberá pasar 5 minutos fuera de la cancha. Sin embargo la tarjeta roja seguiría funcionando de la misma manera.