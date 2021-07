¿Quién es 'Luigi" Villalba'?: el nuevo DT de San Martín habló con Diario 13

Grande fue la sorpresa de los hinchas de San Martín cuando se enteraron que el sucesor de Ferrari era un tal "Luigi" Villalba. Más de uno comenzó a buscar en internet su nombre para descubrir de quien se trataba. Esto se debe a que si bien tuvo una extensa carrera como jugador, nunca dirigió un primer equipo. Para despejar estas dudas el propio Luis habló en exclusiva con Diario 13.

Luis Facundo debutó como futbolista en River Plate en 1992 y permaneció en el club hasta 1997. En ese lapso se coronó campeón de cuatro torneos nacionales y la Copa Libertadores de 1996. Desde ese momento hasta su retiro en el 2006 pasó por clubes como Arsenal, Racing, Belgrano, Defensa y Justicia o el Atlas de México.

Fue recién en el 2011 cuando empezó a hacer sus primeras incursiones en el banco de suplentes. Todo comenzó en Nacional de Uruguay donde tuvo un breve paso como asistente técnico, mismo cargo que ocupó en el "Millonario" desde 2014. Sin embargo, al año siguiente pudo subir un escalón más cuando comenzó a ser el DT de la Reserva del club de Núñez.

Allí estuvo hasta el 2020 cuando Marcelo Gallardo tomó la decisión de desvincularlo para poner a otra persona en ese cargo. Desde ese momento "Luigi" estaba sin un trabajo fijo hasta que a mediados de este 2021 le llegó la chance que tanto esperaba. La comitiva "verdinegra", encabezada por Jorge Miadosqui, lo contactó para que se hiciera cargo del plantel profesional.

"Acepté apenas me dijeron, que fue el 24 de junio. Se resolvió todo a las 14:00 y ya estábamos viajando a las 23:00. Eso quiere decir que estábamos muy entusiasmados. Nos interesó el club porque es de los más importantes del interior. Siempre pelea cosas importantes, siempre tiene obligaciones de pelear y encima tiene un plantel que quizá no es tan largo pero es muy competitivo", expresó.

Fue ese mismo día cuando desde la institución oficializaron su llegada al banquillo. Allí se desató una lluvia de criticas y buenos deseos a la vez en redes sociales. Había una gran mezcla de opiniones. Algunos se quejaban porque contrataron a alguien con poca experiencia y otros se limitaban a desearle la mejor de las suertes. Acerca de esto Villalba contó cuál es su idea de juego y como funcionan sus equipos para que la gente sepa que esperar de su conducción.

"Nosotros vamos a afrontar los partidos intentando ser más que el rival desde lo futbolístico. Creemos que si somos más que el rival vamos a tener muchas más oportunidades. Yo me he criado y vengo de la escuela de River, con un juego ofensivo, dinámico y agresivo. Vamos a intentar lograr eso y lo bueno es que tenemos los intérpretes para hacerlo. Es una de las cosas que me ilusionó para venir acá", contó.