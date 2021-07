Scaloni y su mayor preocupación: ¿cómo armar la defensa?

Cuando faltan menos de dos días para la final de la Copa América contra Brasil en su tierra, a Scaloni le quita el sueño el armado del once inicial. De cara al partido decisivo, el técnico tiene varios nombres en duda para tres puestos en la defensa, y un solo titular, que de no mediar inconvenientes sería Otamendi.

El entrenador de la Selección Argentina tendrá oportunidad de ir dándole forma al equipo que puede estar dibujándose en su cabeza, en los entrenamientos de este jueves en la tarde y el vienes en la mañana. Por supuesto, los once que irán contra la ‘Verdeamarela’ serán revelados por el DT argentino minutos antes del duelo.

La principal duda es la defensa que hasta el momento en el Maracaná el sábado a las 21 saldrá a jugar con cuatro. Molina Lucero se ganó el puesto de lateral derecho, pero Montiel le disputa el lugar porque dejó buenas impresiones en el cuerpo técnico, por lo hecho en el segundo tiempo frente a Colombia. Por el sector izquierdo, la puja entre Acuña y Tagliafico parece ser más difícil de definir para el técnico rosarino. El ex Racing le da más subida, y por lo tanto, mayor agresividad a la hora de atacar. Por otro lado, de elegir a el ex Independiente, tendría el fondo argentino mayor cobertura y relevos en defensa, pero resignaría el ataque constante.

Los centrales no son una fija por la lesión de Cristian ‘Cuti’ Romero, puesto que Nicolás Otamendi tiene el puesto asegurado en la zaga. Si el ex Belgrano no se recupera a tiempo de su molestia en su rodilla derecha, seguirá Pezzella como acompañante del hombre del Benfica, puesto que parece haberse afianzado.

Las otras dudas que maneja Scaloni se presentan en el medio campo. Es un secreto a voces que el cinco volverá a ser Guido Rodríguez, en una muestra de confianza al mediocampista con características más defensivas y que está acostumbrado a meterse entre los centrales. Si juega Paredes, el que saldría sería Lo Celso, puesto que De Paul es fija en el once inicial.

Adelante la buena actuación de Ángel Di María al ingresar unos minutos en la semifinal, hacen dudar al cuerpo técnico. Con Messi y Lautaro Martínez confirmados, el otro nombre que completaría el ataque estaría entre el hombre del Paris Saint Germain o Nicolás González.

El posible once inicial frente a Brasil el sábado desde las 21 en el Maracaná

Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Pezzella o Romero, Otamendi, Tagliafico o Acuña; De Paul, Guido Rodríguez, Paredes o Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María o Nicolás González.