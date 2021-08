River por otra noche épica en Brasil

River tiene este miércoles un partido difícil en Brasil. Si bien esa tierra en brasileñas tiene buenas experiencias con Gallardo en el banco, el 0-1 sufrido en contra en la ida hacen que, desde las 21:30 deba buscar ganar por 2-0, un resultado que parece complicado en principio, por lo mostrado por Atlético Mineiro en la Copa Libertadores 2021.

En Belo Horizonte, el Millonario tratará de revertir la derrota sufrida en el Monumental. El técnico todavía no confirmó el equipo con el que buscará la épica, pero en las prácticas preliminares se pudo ver algunas pistas del once inicial. Las dudas pasan por las molestias musculares de Nicolás de la Cruz y Fabrizio Angileri. Sin embargo, desde el club aseguraron que no tendrían problemas en estar en Brasil.

Para reemplazar a Enzo Pérez, que llegó al límite de tarjetas amarillas y no podrá ser de la partida, el elegido sería Enzo Fernández. Arriba, los elegidos serían Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. El delantero cordobés dejó atrás la lesión que lo marginó en varios encuentros.

El probable once de River para enfrentar a Mineiro

Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez.