Battaglia ultima detalles para su debut como técnico de Boca

A falta de dos días para que Battaglia haga su debut como entrenador oficial de Boca, el ídolo del club probó un once ideal en el que incluyó al juvenil Varela y al colombiano Campuzano. Luego, salió el cafetero e ingresó en su lugar el Pulpo González, quien podría darle otro dinamismo al equipo, lo que convencería más al flamante DT.

Una ausencia en el primer equipo que pondría el ex mediocampista sería la del delantero Briasco. Si se da la salida del ex Huracán y atacante de la Selección Armenia, el esquema pasaría de un 4-3-3 a un 4-3-1-2. Sin embargo, por lo que el técnico Xeneize mostró en la práctica de fútbol formal, para el sábado a las 20:15, no está asegurado el dibujo táctico.

Por otro lado, se acerca la vuelta de Orsini en Boca. El delantero, que se recupera de una sinovitis postraumática con lenta evolución en una de sus rodillas, realizó este jueves en la mañana trabajos en el campo de juego. En caso de que no presente inconvenientes, la idea del cuerpo médico es que el lunes se sume a los trabajos a la par del grupo.

El primer equipo que pondría en cancha Battaglia para su debut oficial en el banco:

Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Varela, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Luis Vázquez.