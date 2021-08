'Pongan huevo o plomo': el frente de Desamparados amaneció con duras pintadas

El Club Sportivo Desamparados no se encuentra pasando por un buen momento futbolístico. En busca de una solución la dirigencia decidió rescindir el contrato de Cristian Bove y contratar al experimentado DT, Marcelo Fuentes. Sin embargo las autoridades de la institución ahora se encontraron con un nuevo dolor de cabeza: la barra les dejó unos amenazantes pintadas en la puerta del club.

Este jueves 19 de agosto las paredes del "Serpentario" amanecieron con fuertes mensajes dedicados a los jugadores de Sportivo. "Jugadores pongan huevo. Huevo o plomo. Los colores se respetan. L.G.P.", esto fue lo que apareció pintado con aerosol negro en las instalaciones.

Diario 13 se comunicó tanto con Juan Valiente, presidente del club, como con Norberto Molina, vicepresidente, para conocer más datos sobre el hecho. Sin embargo ambos se mostraron sorprendidos y aseguraron no tener conocimiento de esta situación. "La verdad que no tengo idea de eso. Yo fui el martes y no había nada", expresó Molina.

En sintonía Valiente manifestó: "No se nada sobre esa situación, hoy no he pasado por el club todavía así que no se si son reales". Lo cierto es que las pintadas efectivamente son reales y están a la vista de cualquier persona que se acerque a las instalaciones de Sportivo Desamparados.