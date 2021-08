El sanjuanino que vendió hasta el auto para poder seguir su carrera deportiva

Karim Adárvez es un judoca sanjuanino que se encuentra ultimando detalles para poder viajar el próximo 31 de agosto hacia Madrid, un viaje muy esperado, ya que buscara tener el roce internacional que lo ayude a acercarse a su sueño olímpico de Paris 2024. Sin embargo hace pocos días debió vender su auto porque necesita más fondos para lo que será su estadía en el viejo continente.

Según las palabras del atleta sanjuanino en Sale Sábado, viajará a Madrid para poder luchar para un club español, la Asociación de Judo Móstoles, del que va a representar ad honorem. “Es una experiencia donde podre rozarme con los mejores luchadores. Voy a competir en la Liga Europea de clubes profesional que está allí”, comentó.

Al mismo tiempo manifestó que el auto que vendió recientemente (Renault 9) no fue el primero, sino el segundo que le toca vender para poder costearse los gastos que le afrontan el poder perfeccionarse teniendo roce con los mejores del mundo. “En el 2019 vendí un Peugeot 206. Más allá de las ayudas privadas, con nuestra moneda se complica y tengo que generar los ingresos para poder mantenerme allá”, agregó el judoca que representa al club Boca Juniors en el país.

En ese sentido señaló que actualmente tuvo una pequeña disputa con Boca Juniors porque le ofrecieron apenas la cuarta parte del dinero que necesita para realizar su aventura en Europa. “Estoy con una pequeña disputa porque cada deporte tiene su fondo, lo cual me parece lógico, pero el club en esta oportunidad solo me puede dar $20.000 de los $80.000 que habíamos pedido. Mi entrenador decidió no aceptarlo porque no nos parecía algo ético para los resultados que adquirí representando al club. En esta oportunidad que necesito del presupuesto no me lo permitieron”, aseguró.

“Soy un fanático de todos los deportes y sé que la popularidad de Boca es gracias al futbol. Pero en un principio había un presupuesto, un dinero por el cual yo podía contar para este viaje pero los dirigentes no coincidían con la misma línea que mi entrenador. Mi entrenador no apresura los procesos y en esta oportunidad que íbamos a utilizar el presupuesto después de dos años que no lo utilizamos porque en el 2020 no hubo competencia nacional y solo hice dos competencias internacionales con ayuda de mi bolsillo y de la Secretaria de Deportes”, agregó.

Esto significa un conflicto para Adárvez, porque a 15 días de viajar a Europa, no tiene la tranquilidad de saber si viajará con el dinero suficiente para poder mantenerse durante toda su estadía en el viejo continente.

Cabe destacar que aparte de representar de manera ad honorem al club español, el sanjuanino tiene planificado capacitarse a través de un test de judo, del que participará un campeón olímpico de su categoría, Fabio Basile (Río 2016). “En la tercera semana de septiembre realizaré un entrenamiento con la selección italiana en Roma”, amplió.

Luego durante el regreso tendrá el Gran Premio de Zagreb en Croacia y la primera fecha de la liga europea de clubes. Tras ello se va a realizar el Grand Slam de Paris, un evento muy importante donde buscará sumar puntos para la clasificación a Paris 2024.

“Más allá de las ayudas que pueda recibir por parte de terceros, es un esfuerzo personal y familiar muy grande. Creo que mi familia es y serán siempre mis primeros sponsors porque siempre me apoyaron y nunca me soltaron la mano. Me voy como quien dice, ‘con una mano adelante y otra atrás’, pero con la firme convicción de que puedo demostrar en Europa todo lo que llevo entrenado”, aseveró.

De acuerdo al testimonio del judoca sanjuanino, actualmente cuenta con un ahorro de 900 euros que le permitirá hacer el test de capacitación y el campo de entrenamiento en Roma, ya que el club español al que lo va a representar de ad honorem es gracias a una referencia. Con la cantidad de dinero que tiene podría sobrevivir durante el primer mes pero los problemas se presentan durante los meses de octubre y noviembre.

“Sé que hay un expediente dando vueltas por parte de la Secretaria de Deportes, entiendo la burocracia del país, más la ayuda de algunas empresas privadas que se pueden sumar. Mi hermano hizo una publicación que se viralizó y hay personas que me han transferido dinero para poder ayudarme. Tengo una deuda con esas personas”, afirmó.

Es necesario recordar que la realidad que vive el judo en el país es completamente diferente a la de Europa. Por ejemplo, en el caso de Adárvez, en la provincia trabaja de preventista, mientras que en Europa los atletas pueden volcar su vida al deporte sin tener que trabajar.

“Estamos muy lejos, allá el deporte es profesional y acá es amateur, es el contexto que nos toca. Siempre buscamos los esfuerzos para poder cumplir nuestro sueño y lograr los mejores resultados. Pero siempre repito una frase, no basta solo con entrenar doble turno como lo hago, uno sabe que si querés ser el mejor, hay que rozarse con los mejores y competir. Soy sanjuanino y yo me prometí y comprometí ser campeón olímpico y espero darle a la provincia esa medalla que tanto quiero”, cerró.

Aquellos sanjuaninos que deseen y quieran ayudar económicamente al atleta sanjuanino, pueden depositar a la siguiente cuenta: 0450020901800053848438.