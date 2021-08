Por una promesa a la Difunta Correa, la Copa América llegó a San Juan

Este martes, la Copa América que ganó la Selección Argentina en Brasil llegó a San Juan. De la mano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el trofeo fue presentado al gobernador, Sergio Uñac en Casa de Gobierno.

La máxima autoridad del fútbol argentino comentó que trajo la copa para cumplir una promesa que había hecho. Es conocida la devoción que el dirigente sanjuanino tiene por la figura de la Difunta Correa y en ese marco llegó a la provincia. “La copa viene porque hice una promesa, la cual vine a cumplirla y porque es mi tierra y gran parte de esto es logro de la provincia”, señaló Tapia en rueda de prensa.

Luego, consultado sobre la posible llegada de la Selección a San Juan, manifestó que “la Selección siempre tiene las puertas abiertas en San Juan porque es su casa. Ahora tenemos que ver la disponibilidad porque esta fecha FIFA es triple, tenemos dos partidos de visitante y dos de local y sin dudas si se puede lograr la clasificación en esta etapa es mucho más fácil poder viajar”.

Claudio Tapia en su llegada a a Casa de Gobierno

En cuanto al triunfo albiceleste en la Copa América, expresó su alegría. “Muy contento por un logro tan importante después de 28 años, tres generaciones de argentinos que no vieron Argentina campeón de América ni del mundo y tuvimos esta oportunidad importantísima. Aparte por cómo se dio, en Brasil, en el Maracaná, después de 75 partidos que Brasil no perdía ahí. Era la primera copa que organizaban y no la lograron ganar”, señaló.

Además, atribuyó el éxito al DT Lionel Scaloni y a los jugadores. “Armaron un grupo con una comunión muy grande. La gente tuvo la oportunidad de ver una Selección diferente, que desde el campo de juego hacia afuera los fue enamorando. La gente se identificó con esta Selección y eso es lo más importante”, dijo.

Por último, el Presidente de AFA se refirió a la posibilidad de la vuelta del público a las canchas. En este sentido, sostuvo que seguirán respetando las decisiones que tomen las autoridades sanitarias del país. “Nosotros siempre hemos acatado las resoluciones que han tomado las autoridades y si esta la oportunidad bienvenidos sea. Primero hay que ver si se puede la vuelta al público y después ver en qué condiciones”, finalizó.