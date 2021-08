Confirmado: Vuelve el futsal sanjuanino ¿con modificación en el reglamento?

Este viernes, vuelve a rodar la pelota en el futsal sanjuanino. Será con dos partidos en el Velódromo de Rawson, pertenecientes a encuentros postergados de la Reserva de la División A: Hualilán vs Villa Porres a las 20:30 y Defensores Argentinos vs Huarpes a las 22. Luego, la semana que viene, se retomará la programación habitual en cada una de las categorías:

Femenino A: lunes

Femenino B: lunes

Masculino B: martes y sábados.

Masculino C: miércoles.

Masculino D: viernes.

Masculino A: miércoles, jueves y viernes.

Pre Liga Nacional: domingos.

Cabe recordar que se trata del campeonato que se había suspendido en el primer semestre, por las restricciones de la pandemia, a raíz de lo cual algunos clubes, principalmente de la A, realizaron un planteo ante la Liga para poder reforzarse en medio del certamen. Es que algunos jugadores se encontraban a préstamo hasta julio y deben retornar a sus instituciones. Pero, el reglamento no les permite jugar para dos clubes en un mismo torneo.

Ante esto, el presidente de la disciplina, Fabián Cerezo, afirmó ante Diario 13 que el lunes habrá una reunión con los presidentes de la A donde se resolverá este artículo del reglamento. 'Se va a tratar de modificar esto para lo cual deben estar de acuerdo todos los clubes, si no hay unanimidad esos jugadores no podrán jugar en otro equipo. Son unos 10 jugadores los que están en esta situación pero es lo que está amparado', destacó.

Asimismo, aseguró que la Comisión de Futsal quiere que jueguen todos pero hay instituciones que no están de acuerdo con esta excepción y lo han hecho saber en las reuniones. 'También hubo avivadas de algunos jugadores que como el equipo donde están no ha clasificado se quieren ir a otro que continúe en el campeonato, nosotros no podemos permitir esto. El torneo ya estuvo demorado por el conflicto con los árbitros', añadió Cerezo.

En este sentido, desde la disciplina se asesoraron con la Comisión de Reglamento de la Liga, quienes les ejemplificaron que en el Fútbol 11 se quiso abrir el libro de pases pero como Alianza no estuvo de acuerdo no se permitió. 'Si no pueden continuar en el mismo club se quedarán sin jugar durante este torneo. Ahí se abrirá el libro de pases para el próximo campeonato, pero hay que aclarar que el problema no es nuestro', se explayó.

Vale mencionar que el retorno del torneo estuvo demorado por un conflicto con las entidades que dirigen futsal (ACAF y CASU), con quienes finalmente se acordaron nuevos aranceles: Divisiones A, B y C del masculino Primera y Reserva $2.700; A y B femenino y D masculino dos partidos (cuatro equipos) $3.500; e Inferiores el partido de cualquier categoría $800.