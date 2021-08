Desamparados anunció como nuevo DT a un experimentado del ascenso

Sportivo Desamparados ya tiene nuevo DT. Se trata de Marcelo Fuentes, un experimentado del ascenso, de 61 años que tiene una trayectoria de 25 años en distintos clubes del fútbol argentino.

Fuentes, llegará para reemplazar a Cristian Bove, quien terminó yéndose por la falta de resultados que mostraba el "Víbora" y que quedó claro en su último partido contra Juventud Unida de San Luis, por 4 a 0.

Cabe destacar que la dirigencia había tomado la decisión de que Bove no siguiera, ya que consideraban que la relación entre jugadores y técnico no era la mejor porque aparentemente ya no le hacían caso, algo a lo que el mismo ex entrenador lo negó en la tarde-noche de este martes en dialogo con Canal 13.

Fuentes estaba sin trabajar desde enero pasado, cuando la comisión directiva de Juventud Unida de San Luis decidió no renovarle el contrato. Con la confirmación de su llegada a la entidad del barrio Patricias Sanjuaninas, se dio por descartado el regreso de Nazareno Godoy. Su nombre estaba entre las posibilidades que manejaba el club verde.