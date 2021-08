Tras perder su cargo en Desamparados, Bove prendió el ventilador en Canal 13

Durante la jornada del día lunes, Cristian Bove perdió su cargo tras una reunión que mantuvo con la dirigencia de Sportivo Desamparados. Por ello un día después de perder su cargo, el entrenador prendió el ventilador y afirmó que le sorprendió la noticia de que la dirigencia quisiera terminar el vínculo.

En ese sentido, Bove expresó que fue sorprendido cuando desde la dirigencia le pidieron una reunión imprevista durante el lunes por la mañana. “Nos comunicaron que no querían seguir con el contrato porque consideraban los jugadores ya no me respondían. Algo a lo que yo consideré que no era así”, declaró.

Asimismo contó que en la mañana de este martes se despidió del plantel Víbora. “Le deseamos lo mejor a Desamparados. Sabemos que todos estamos de paso y cómo es esta profesión, los ciclos son cortos, no hay proyectos largos. Respetamos que los dirigentes creyeran que no podíamos seguir con el contrato”, agregó.

Al mismo tiempo aseveró que los números que tuvo durante su campaña como técnico de Desamparados no fueron malos. En ese sentido contó que las derrotas dolieron pero siempre tuvo “sed de revancha y vergüenza para revertir su imagen cuando no se dio algún resultado”.

“Me siento bien, sé que hay buen material humano y todos queríamos lo mismo. Estoy seguro que van a conseguir el objetivo. Estoy agradecido con los jugadores por el trato recibido y por como representaron este proyecto. Hay un grupo humano extraordinario y todos dieron lo mejor de sí. Estoy tranquilo y convencido de que van a lograr el objetivo que busca el club”, añadió.

Además se refirió a Marcelo Fuentes, quien suena como su sucesor, a quien calificó como un técnico de mucha trayectoria, debido a que ha dirigido equipos muy importantes. “Si económicamente el club puede afrontar el gasto, sería muy bueno que llegue y logre el objetivo que quiere el hincha”, comentó.

Para finalizar, el ahora ex entrenador contó que hasta el momento no tuvo alguna nueva oferta para seguir dirigiendo. Sin embargo expresó que en el medio de su contrato con Desamparados le llegó un ofrecimiento para dirigir afuera pero lo desestimó. “Mi salida fue muy reciente y aun no se firmó la rescisión. Ese ofrecimiento había sido por parte de un equipo de la B Metro pero no creo que siga en pie. Si mi salida de Desamparados es para bien, bienvenido sea y sabemos que este trabajo es así”, concluyó.