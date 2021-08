Tras dar positivo de Covid 19, internaron al 'Pato' Fillol en una clínica

En un momento dado de la semana pasada se conoció la noticia de que el ex campeón mundial con la Selección Argentina, el "Pato" Fillol, dio positivo para Covid 19. Por sus 71 años de edad esto generó preocupación entre sus fanáticos. Si bien en un principio no había registrado mayores complicaciones, comenzó a tener problemas para saturar normalmente por lo que fue internado.

Ubaldo Matildo había comenzado a manifestar algunos síntomas compatibles con esta temida enfermedad por lo que le indicaron que se hisopara. Luego de un tiempo dicho estudio arrojó un resultado positivo por lo que inmediatamente se aisló en su vivienda. Durante los primeros días de contagio no hubieron mayores complicaciones.

Sin embargo con el pasar de las horas los profesionales de la salud que lo atendieron notaron que sus pulmones no saturaban de la manera correcta. Debido a ello a modo de precaución y para atender de la mejor manera cualquier problema que pueda surgir, se decidió internarlo en una clínica. Fue le propio "Pato" el que lo comunicó en sus redes sociales

"Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de Capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y, por precaución, se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho", escribió el ex futbolista.