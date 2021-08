Boca, con autoridad en los penales, se quedó con el súperclásico

Boca se quedó con un nuevo Súperclásico y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina. En un encuentro difícil de mirar que se jugó en el Estadio Único de La Plata, los dirigidos por Russo estuvieron más firmes en la definición desde los doce pasos y derrotó 4-1 a su clásico rival, ganándole un cruce directo por segunda vez consecutiva.

Sobre el encuentro en los 90’ es complicado realizar un análisis. Para el espectador que no simpatiza por ninguno de los dos, fue una tortura, puesto que casi no hubo fútbol. River con su ya conocido juego intentó desplegar y en ráfagas del partido lo consiguió, generando las más claras. El Xeneize se limitó a presionar bien a su rival, no dejarlo jugar planteándole un trámite engorroso, incómodo. En concreto, la mayoría de los minutos ambos jugaron a no dejar jugar al otro.

Luego de los cuatro minutos de recupero vino el pitazo final de Losteau. Fue 0-0 en un partido que afortunadamente debía definir a un ganador que clasifique a cuartos de final. En los penales, Boca ejecutó con autoridad en los pies de Rojo, Ramírez, Pavón e Izquierdoz. Mientras que por el lado de River, fallaron el juvenil Álvarez (se lo atajó Rossi) y Romero.

Ahora el Xeneize deberá enfrentarse a Patronato en instancias de cuartos de final. Deberá mejorar si quiere seguir con aspiraciones en la presente edición de la Copa Argentina. Falta tiempo para que las incorporaciones se adapten al poco andamiaje futbolístico que viene demostrando los dirigidos por Russo.