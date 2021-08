Boca y River reeditarán nuevamente el superclásico en Mar del Plata

Boca y River reeditaran el superclásico este miércoles en Mar del Plata. El duelo se jugará desde las 19 en el Estadio Único de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina. Los técnicos todavía no confirmaron los equipos, y hay dudas de ambos lados, pero la emoción de ver a los dos grandes equipos vuelve a generarse.

Por el lado del Xeneize, Miguel Ángel Russo no definió aun si jugará con cinco o cuatro en el fondo. La idea que gana más lugar es la de los tres centrales. Los elegidos serían Zambrano, Izquierdoz y Rojo, acompañados de Advíncula y el juvenil Sández. En el caso del ex Rayo Vallecano, en las últimas horas llegó el transfer y podrá ser de la partida.

Otro de los dilemas del técnico es el cinco del equipo. Las buenas actuaciones en el semestre pasado del juvenil Varela hacen que el lugar de Rolón no esté definido todavía. El cuerpo técnico se inclinaría nuevamente por el recién llegado Juan Ramírez y el experimentado Diego González, antes que dos juveniles. Arriba los atacantes serán Pavón y Briasco.

Por el lado Millonario, Gallardo el interrogante pasa por saber si llega o no al partido el chileno Paulo Díaz. El central, que viene trabajando de forma diferenciada por un golpe en el último encuentro contra Huracán, en los últimos entrenamientos sintió dolor cuando fue exigido, lo que pone en duda su presencia en el campo de juego. Si no llega el habitual titular, su reemplazante será el experimentado Jonatan Maidana.

En el mediocampo, también hay incertidumbre. El Muñeco no sabe si declinarse nuevamente por el colombiano Carrascal o por José Paradela o Agustín Palavecino. El buen presente del ex Gimnasia en los minutos que lo pusieron, hacen que el cuerpo técnico vea con buenos ojos incluirlo entre los once titulares.