Oficial: Messi no seguirá en el Barcelona y sigue sin club

Si bien se venían manejando rumores desde hace meses con que Leo Messi no renovaría con su querido Barcelona, este jueves se hizo oficial. Mediante un comunicado institucional desde el club oficializaron la no renovación del astro del fútbol mundial. Todo se debe a la incapacidad de cumplir con las exigencias de La Liga.

Después de más de 20 años ligado a la institución viniendo desde La Masía hasta llevarlo a lo más alto del fútbol mundial, Messi se va del Barcelona. Si bien desde ambas partes habían llegado a un acuerdo el equipo no pudo desprenderse de distintos futbolistas para poder hacer la erogación de dinero que representa renovarle a Lionel.

Esto expresa el comunicado publicado por la entidad que actualmente preside Laporta:

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club".