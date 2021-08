Entre lágrimas, Messi se despidió del Barcelona: ‘Hice todo por quedarme, pero no se pudo’

Finalmente se dio lo que muchos nunca se imaginaron que se podía dar. Messi se despidió del Barcelona. Entre lágrimas, el 10 eterno del Culé dio una conferencian de prensa en el interior del Estadio Camp Nou. ‘Hice todo por quedarme, pero no se pudo’, expresó muy sentido con un hilo de voz. El rosarino prometió volver, y no aseguró que su nuevo destino sea PSG.

‘No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora’, comenzó diciendo luego de varios segundos de intentar hablar y non poder hacerlo por la conmoción y estar ‘bloqueado’ por lo que está ocurriendo.

La Pulga detalló el porqué de su salida en la rueda de prensa. Un aplauso interminable se dio en un momento por parte de su familia, directivos, jugadores y periodistas. ‘Vamos a volver porque es nuestra casa’, aseguró dándole toda la esperanza al pueblo Culé que lo extrañará muchísimo tras 16 temporadas en el club, en las que no solo se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, sino de la institución Catalana, en donde batió todos los récords.

‘Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba', dijo Messi sentido. Luego aseguró que todavía no está asegurado su pase al París Saint-Germain, pero es ‘una posibilidad’. ‘Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando', añadió el crack argentino reciente campeón de la Copa América.

‘Hace 16 años que estoy primera del Barcelona. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia', expresó el argentino de 34, quien luego agregó que toda su familia deberá 'aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez'.