Boca con equipo definido para enfrentar a Defensa y Justicia

Boca viene de cosechar tres victorias y un empate en los partidos que jugó desde que Battaglia es el entrenador. El martes recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera por la fecha 11º de la Liga Profesional desde las 21, y este lunes por la tarde, luego del entrenamiento, el técnico definió el once titular que tratará de ir por la victoria para ampliar la racha de triunfos, y así seguir escalando posiciones en la competición criolla.

Para el encuentro con el ‘Halcón’ de Varela, el DT Xeneize presentará en cancha dos variantes respecto al equipo que le ganó a Rosario Central. Los que ingresan al once son el juvenil Aaron Molinas y Diego ‘Pulpo’ González. Por consiguiente, los que no estarán serán Cristian Medina y Agustín Almendra, que tiene una molestia muscular, que a pesar de que no pasó a mayores, lo dejó afuera de la lista de concentrados.

Boca cosechó 10 puntos de 12 posibles en sus encuentros disputados desde que Battaglia es el que se sienta en el banco. A 6 de los líderes y con aspiraciones de seguir escalando para dar pelea, después de un arranque errático al comienzo de la actual Liga, los dirigidos por el ídolo Xeneize quieren continuar en la racha positiva. Además, está necesitado de sumar si quiere entrar en el lote de equipos que se clasificarán para la Copa Libertadores 2021. De no hacerlo, le quedaría solo la chance de ganar la presente Copa Argentina para decir presente en el certamen continental.

Boca para enfrentar a Defensa y Justicia el martes desde las 21 en la Bombonera:

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Norberto Briasco y Luis Vázquez.