Gallardo recuperó a sus dos centrales titulares, pero la duda sigue estando en el fondo

Luego de la triple fecha de Eliminatorias, y que se recuperaran parte de los lesionados, River recupera jugadores de cara a la fecha 11º en donde visitará a Newell’s el miércoles desde las 21 por la Liga Profesional. Para no perderle pisada a los de arriba, Gallardo contará con sus dos centrales titulares, pero conserva una duda sobre la cantidad de defensores a utilizar.

La incógnita para el partido con la Lepra pasa en si el Millonario saldrá al verde césped con cuatro o cinco defensores. En caso de ser cuatro, la última línea sería: Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri. Si el técnico elige hacerlo con cinco, ellos serán: Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri.

La buena noticia para Gallardo, es que pudo armar casi sin inconvenientes la lista de buena fe para viajar a Rosario. La no tan buena son los lesionados con distinto grado de gravedad, y con solo uno de ellos con chances de ser titular. Franco Armani se siente mejor de la sinovitis que lo marginó del partido con Bolivia con la Selección, y no habría inconvenientes para que vaya desde el arranque. Por otro lado, tanto Casco como el juvenil Peña no entraron en la lista porque el sábado sintieron molestias musculares. Matías Suárez directamente está descartado, puesto que no se recupera aun de la sinovitis en su rodilla.

River con cuatro defensores para enfrentar a Newell’s:

Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Brian Romero.

River con cinco defensores para enfrentar a Newell’s:

Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Brian Romero.