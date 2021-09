Messi debutó con el PSG en Chmapions con un amargo empate

El PSG hizo su presentación en la edición 21/22 de la Champions League y no paso del empate. Con Messi, Neymar y Mbappé en la delantera, el equipo parisino no logró quebrantar al Brujas de Bélgica, que de local se hizo fuerte, supo cómo frenar las estrellas del visitante, lo opacó y hasta pudo haberlo ganado. El astro argentino intentó con un disparo de afuera que terminó dando en el ángulo del travesaño.

En un partido correspondiente al Grupo A, por la primera fecha del certamen europeo, el Paris Saint Germain, por momentos fue dominado. A pesar del trámite poco efectivo de Messi y compañía en el partido, se pusieron en ventaja a los 7’ a través de un centro de Mbappé que conectó Ander Herrera. 1-0 y felicidad momentánea para los franceses.

El empate del conjunto belga llegó diez minutos más tarde que el primero del PSG. A los 27’, Hans Vanaken decretó el 1-1. Ya en el segundo tiempo Pochettino realizó tres modificaciones de arranque, sacando a Leandro Paredes y dándole la posibilidad de jugar todo el segundo tiempo a Mauro Icardi por el delantero francés campeón del mundo. Sin embargo, con un Neymar que no acompañó iniciativas de Messi, los parisinos no llegaron con tanto peligro al área rival y no pudieron llevarse los tres puntos. Un empate opaco en la primera fecha que deja más satisfechos a Brujas.