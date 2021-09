River se floreó en Rosario y se acercó a la punta

Un verdadero vendaval de goles fue con lo que deleitó River este miércoles en Rosario. Por la fecha 11 de la Liga Profesional, el equipo de Gallardo goleó a Neqwell’s por 4-1 y la figura fue el juvenil Julián Álvarez que marcó por duplicado. Los otros dos gritos millonarios llegaron por dos buenas jugadas de asociación que capitalizaron De La Cruz y Carrascal. Había empatado transitoriamente Scocco.

A pesar de lo abultado del resultado, el partido le costó al equipo de la banda. Si bien se puso en ventaja a los 5’ del primer tiempo a través de un buen remate del uruguayo Nicolás De La Cruz, no supo llevar al área rival más preocupación por una tímida resistencia que le proponía el local, y que no sabía quebrantar. Eso hizo que a los 35’, se decretara la ley del ex por intermedio de Ignacio Scocco.

En la segunda mitad, los goles millonarios llegaron a los 61’ tras un buen control de pelota de Julián Álvarez en la entrada del área que acto seguido le dio destino de red. 1-2 y desahogo en el banco de suplentes visitante. La ventaja se amplió dos veces para quedar 1-4 como resultado final. Los gritos llegaron de la mano del colombiano Carrascal a los 71’ y nuevamente de la figura de la cancha y campeón de América, Álvarez a los 76’ para sentenciar el partido.