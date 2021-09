Joaquín Naranjo se sube al sueño de la Fórmula Renault

Una gran sorpresa se llevó Joaquín Naranjo el pasado fin de semana al enterarse que probará un auto de Fórmula Renault. Para el piloto sanjuanino que actualmente se desempeña en Karting no solo fue una sorpresa sino el comienzo de un sueño que esperó desde la primera vez que se subió a un auto de carreras.

Ahora, con 14 años podrá girar en un monoplaza de la categoría con el objetivo final de dar el salto en la próxima temporada. “Fue una sorpresa que tuvimos de parte de la Subsecretaria de Deportes. Estamos muy felices con el equipo de karting, la familia. En la conferencia de prensa del Súper TC 2000 que se presentó en San Juan este fin de semana, Jorge Chica dijo que tenía una prueba en Fórmula Renault asique fue muy lindo”, comentó a Canal 13.

Naranjo a bordo de uno de los monoplaza del equipo Werner Competición

“Me sorprendió mucho. Fue algo que siempre estaba en nuestros planes, pero lo queríamos hacer lo más pronto posible y hoy en día se nos está cumpliendo el sueño. Desde que empecé en karting nuestro objetivo era correr en Fórmula Renault o en categorías importantes de Argentina”, expresó con gran entusiasmo.

Si bien, la joven promesa apenas tiene 14 años, el año que viene podría conseguir un permiso para competir en Fórmula Renault donde la edad mínima es de 15 años.

Es que, a pesar de su corta edad, el piloto ya demostró en la pista un talento que llamó la atención de varios equipos. Además, se expresa con gran madurez y solidez sobre su carrera deportiva.

Naranjo junto a Gabriel Werner, jefe del equipo con el que probará un Fórmula Renault

De este modo, el sanjuanino realizará la prueba el próximo 8 de octubre en el Autódromo Oscar Cabalen, en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. Según comentó a Canal 13, espera que sean tres días de pruebas en las que pueda exprimir al máximo el trabajo con el equipo Werner Competición.

“Vamos a poner todo y vamos a hacer lo posible para conocer bien el auto, la pista, todo. Espero con expectativa la oportunidad y espero lo mejor. Sé que no es nada parecido a lo que es el karting, es más tranquilo. Asique es cuestión de adaptarse. Sé que no va a ser fácil, pero vamos a tener que poner todo”, dijo el joven piloto.

El objetivo final es que, a partir de la próxima temporada, el sanjuanino se sume a las filas de la Formula Renault con el equipo de Gabriel Werner. De esta manera, se convertiría en el único sanjuanino en la categoría luego del gran paso que tuvo Tobías Martínez, el sanjuanino que logró ser campeón y dar el salto al TC Pista Mouras y actualmente compite en el TC Mouras.

Gran presente en el Karting

Si bien la noticia de su prueba en la Fórmula Renault generó una gran expectativa, Naranjo no pierde sus objetivos de vista. Actualmente se encuentra peleando mano a mano el campeonato IAME Series de karting. “Ahora nos queda esta segunda parte del campeonato, venimos primero en el campeonato igualados de puntos con el segundo y se viene el argentino que va a ser en Trenque Lauquen. Vamos a hacer todo lo posible para estar adelante”, contó el joven.

A falta de solo tres fechas, el piloto sabe que tiene una gran chance para lograr la corona. Pero se mostró cauto. “No me gustaría adelantarme a nada, pero siempre cada fecha se hace todo para salir lo mejor posible. Nos quedan 3 fechas de este campeonato y vamos a poner todo para ver si podemos llegar a ganar el campeonato. Venimos haciendo un buen papel asique vamos a hacer todo lo posible para estar arriba”, aseguró.

El pibe, sabe que no será nada fácil y más aún porque cuenta con una gran desventaja que es no poder entrenar al mismo nivel que sus rivales directos. “Lo que más nos cuesta a nosotros en especial es más que nada el tema económico. Si bien, la Secretaria de Deportes nos da una mano muy grande, el tema de estar alejado de Buenos Aires y no tener el mismo entrenamiento de los chicos de allá que están todos los días girando en karting nos complica”, sostuvo. Joaquín Naranjo y su última victoria en karts

“Acá en San Juan cada tanto puedo ir al kartódromo a girar con amigos, la paso muy bien, pero lo uso mucho como entrenamiento. Esa es la principal desventaja frente a los otros competidores. Pero también nos demuestra que estamos muy bien. Nosotros no estamos casi nunca en el kartódromo y estamos peleando adelante, asique creo que estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.