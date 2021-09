Dos juveniles de UPCN entre los convocados al Mundial de voley Sub21

Manuel Armoa y Lucas Ibazeta, dos juveniles de UPCN San Juan Voley, serán los representantes provinciales en la selección argentina que afrontará el Mundial Sub21 en Italia y Bulgaria desde el 23 de septiembre. Será el segundo mundial para los puntas que juegan en San Juan, ya que antes afrontaron el Mundial Sub19 en Túnez en 2019, con medalla de bronce.

Los jugadores conforman el plantel de UPCN desde que tienen 15 años y en la temporada pasada lograron el título de Liga Argentina, el octavo del multicampeón sanjuanino. Armoa e Ibazeta, que volverán a competir en UPCN en 2021/22, afrontan el último tramo de la preparación mundialista.

“Es un orgullo poder representar al país con la selección. Estoy feliz por la confirmación en la lista después de un trabajo muy duro, fueron muchos meses entrenando y se hizo más difícil por la pandemia. Las expectivas son altas, hace dos años logramos hacer podio con este mismo equipo y si bien vamos a enfrentar a potencias mundiales creemos que estamos a la altura de poder repetir lo del Mundial Sub19”, dijo Lucas Ibazeta.

“Después de ganar la Liga Argentina y de haber podido ser titular en el equipo, la suerte no me estuvo acompañando. Entre las convocatorias a la selección y a River para jugar el Metropolitano sufrí una serie de lesiones y en el medio tuve covid, así que no fueron momentos fáciles. Pero me recuperé y pude ganar un lugar en la selección. El objetivo en el Mundial es poder conseguir otra medalla y estamos trabajando para eso”, expresó Armoa.

Cabe destacar que el Mundial se jugará entre el 23 de septiembre y 3 de octubre próximo con 16 equipos participantes divididos en cuatro zonas. Argentina jugará en primera ronda contra Bélgica, Marruecos e Irán.

De acuerdo a la FeVA, los elegidos por el DT Martín López son Pablo Urchevich, Luciano Aloisi, Wilson Acosta, Lorenzo Nieto, Agustín Gallardo, Rodrigo Soria, Ramsés Cascu, Manuel Armoa, Lucas Malaber, Lucas Ibazeta, Valentino Vidoni y Tobías Scarpa.

De esta manera la Selección mantiene la base del plantel que alcanzó la medalla de bronce en el Mundial U19 en Túnez 2019. Los únicos dos cambios son los ingresos de Malaber y Nieto por Capogrosso y Sergio Acosta.