De no cree: le robaron su medalla olímpica a una deportista argentina

La damnificada es una de las jugadoras de Las Leonas, Sofía Maccari quien se consagró como subcampeona olímpica en Tokio 2020 en hockey sobre césped. Ella fue la que denunció en las últimas horas que sufrió el robo de la medalla de plata obtenida en esos juegos olímpicos durante un asalto en Escobar. Cabe decir que por este hecho hay un menor detenido.

Maccari relató que dos hombres armados la asaltaron y le robaron su auto, el celular y la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ella indicó que tenía en su poder porque se la iba “a mostrar a unos conocidos”. Por tal motivo relató en sus redes sociales “No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”.

Cabe decir que gracias al rápido accionar de los policías lograron detener a uno de los sospechosos que es un menor de 17 de años. A quien le esperaba su indagatoria en la UFI N°1 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción a cargo del fiscal Gustavo Ancurio.

La deportista dio a conocer “El que detuvieron es menor de edad pero no quiere hablar. Pedí por favor que quería verlo, pedirle que me diga dónde estaban, pero obviamente no podía". También remarcó: “Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica”.