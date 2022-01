Exclusiva de Diario 13: conocé a Neysser Coutin, el refuerzo de lujo de Jáchal

Luego de mucho papeleo y muchos trámites, finalmente se destrabó la llegada de los dos refuerzos cubanos al Jáchal Basketball Club. Uno de ellos será una incorporación de jerarquía para el "Expreso del Norte" debido a que se ha convertido en un habitual convocado a la Selección de Cuba. Se trata de Neysser Coutin quien desde su país natal habló con Canal 13.

Neysser, basquetbolista de 25 años de edad, llegará a la provincia de San Juan proveniente del Capitalinos de La Habana. Esta será su primera experiencia fuera de su país de nacimiento a nivel clubes, ya que defendiendo la camiseta de su selección ya tuvo la oportunidad de viajar por el mundo. Acerca de este arribo a la segunda división del basket argentino, el alero lo catalogó como un gran avance en su carrera.

"Elegí Argentina porque es un país donde se ve muy bien el basketball a nivel mundial. Ahí puedo aprender cómo desarrollarme dentro de la cancha. Hay jugadores de muy alto nivel. Pasar de Cuba a la Liga Argentina es un salto muy grande porque el nivel de baloncesto que tiene Argentina es superior. Estoy muy contento de pertenecer ahora a Jáchal para ganar mucha experiencia y muchos recuerdos", expresó.

Al ser consultado sobre qué cosas puede aportarle al equipo dirigido por el entrenador Lisandro Salles, la torre de 1,93 metros destacó su dinamismo. Si bien se sabe que es un arma muy útil para los equipos a la hora de ir a buscar rebotes tanto en ataque como en defensa, Neysser decidió destacar ese aspecto de su juego.

"Creo que le puedo aportar mucho confianza pero sobre todo mucho dinamismo. Puedo darles categoría, estoy muy presente en los rebotes, tengo un muy buen dos contra dos también. Puedo aportar mucho tanto fuera como dentro de la cancha. Creo que vamos a ser como una familia", declaró.

Si bien este fichaje por el equipo sanjuanino es una de las mayores alegrías que ha tenido en su vida, también tiene su parte triste. A pesar de que compartirá equipo con su compatriota y amigo Marlon Díaz, también proveniente de Capitalino de La Habana, Coutin no podrá tener cerca a su hija.

"Voy a viajar yo sólo a San Juan. Principalmente voy a dejar a mi hija, a mis padres, a mi hermano y a mis amigos. Dejo muchas cosas acá en Cuba. Ellos están muy contentos con la noticia, están super contentos con mi persona y con todos los logros que he tenido. Voy a llegar este lunes 19 de enero para ir a jugar en Paraná", manifestó.

Finalmente para dar a conocer un poco de su personalidad el alero contó que si bien es muy exigente y profesional, las risas en su vida no pueden faltar. Además contó que se divierte mucho con los videojuegos cuando tiene tiempo libre, si es que no esta practicando alguna jugada en específico.

"En los tiempos libres que tengo me los dedico a jugar al básquet, a mejor mis tiros, mi técnica y mi fuerza. También juego Atari y miro series. Actualmente no estoy muy enfocado en las series ni en las películas, no he tenido mucho tiempo. Juego al FIFA y al NBA en la consola. En el fútbol elijo el Real Madrid, PSG o Barcelona. En el basket los Golden State, a veces Portland y los Hawks de Atlanta porque me gusta mucho como juegan", sentenció.

El mejor momento de su carrera

Neysser reveló que actualmente, en sus 25 años de edad, esta viviendo por lejos el mejor momento de su carrera como deportista. Además de esta llegada a la Liga Argentina, segunda división del básquet de nuestro país, cada vez se va afianzando más en la Selección de Cuba.

"Cuando me convocaron por primera vez a la Selección de Cuba fue un gran éxito en mi vida. Vestir la camiseta de tu país es como decir: "Guau, soy un buen jugador, un buen atleta que puedo aportar a la causa de mi país". Me sentí muy contento y entusiasmado de salir a la cancha a dar lo mejor de mi para lograr lo que quiero", recordó.

Cabe recalcar que el próximo año se dará el Mundial de Básquet repartido en tres sedes. Será en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de 2023. Si bien no será una tarea sencilla Coutin, junto con sus compatriotas, buscarán ganar una plaza para que Cuba vuelva a codearse con los mejores combinados del planeta.

"Todo en la vida hay que pelarlo, hay que lucharlo. Esto se resuelve dentro de la cancha. Poco a poco vamos logrando lo que queremos, no es que vamos a tener juegos fáciles ni difíciles, vamos a tener que conseguirlo nosotros adentro de la cancha. Voy a ir paso a paso como si fuera una escalera para poder logar lo que todo atleta quiere en su vida", sentenció.