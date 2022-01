Boca hace su presentación en el 2022 frente a Colo Colo

Boca hará su presentación en el 2022 frente a uno de los grandes de Chile, Colo Colo. El Xeneize enfrentará al Cacique por la segunda fecha del Grupo A del Torneo de Verano, en el cual también se medirá con la Universidad de Chile. Para este primer compromiso, el técnico Sebastián Battaglia ya definió el once inicial.

El partido se jugará, como todo el Torneo de Verano, en el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata este lunes desde las 21. Una de las sorpresas en los titulares es la ausencia del delantero juvenil Luis Vázquez. En su lugar estará Nicolás Orsini, a pesar de lo bien que terminó el 2021 el centro delantero ex Patronato.

Además, en la saga central estará Gastón Ávila, el joven defensor que vienen de un préstamo en Rosario Central. El defensor ocupará el sector de Marcos Rojo, ausente por una molestia. El resto de la defensa se mantendrá como en las últimas citas del año pasado: con Luis Advíncula por derecha, Carlos Izquierdoz en el centro y Frank Fabra por izquierda.

Agustín Almendra será otro de los ausentes del primer once de Battaglia en 2022. No será de la partida por haber discutido con el técnico. El volante se cruzó en la práctica del viernes con el León y éste decidió que no participara del ensayo formal del sábado ni integrara la lista de convocados para el choque con los chilenos.

El lugar de una de las joyas que tienen Boca, será ocupado por Diego ‘Pulpito’ González. EL resto del mediocampo lo conformarán Juan Ramírez por la izquierda y Alan Varela como único cinco. La delantera estará integrada por Eduardo Salvio, Sebastián Villa y Nicolás Orsini.

Boca para enfrentar a Colo Colo este lunes desde las 21

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.