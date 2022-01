Scaloni es positivo de coronavirus y no viajará a Chile con la Selección

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó en conferencia de prensa que no podrá viajar a Chile con la delegación porque su test PCR dio positivo de coronavirus. Además, Mac Allister dio positivo y Buendía es su contacto estrecho. Aimar tampoco viajará.

“Quiero confirmar un par de noticias de último momento. Pablo Aimar y yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa porque es contacto estrecho de un familiar, nunca entró en la burbuja. Yo cumplí con el aislamiento varios días y sigo dando positivo", expresó Scaloni.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile", sostuvo el DT. Además, informó que "Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte de cuerpo técnico. Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar".

"Ha habido casos, Franco (Armani) el año pasado tardó un montón en dar negativo y en cuanto a nivel epidemiológico ya estoy bien y estoy en condiciones de poder estar acá. Lo único que no puedo hacer es entrar a Chile", cerró el DT. Por otra parte, Scaloni dijo que aún no confirmó el equipo porque esperarán a llegar a Chile, donde les harán más PCR y allí tendrán los resultados finales.

La lista de los que sí viajan:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta) y Esteban Andrada (Monterrey).

Defensores: Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Udinese), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla).

Volantes: Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Ángel Di María (PSG), Maxi Meza (Rayados), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Juventus)

fuente olé