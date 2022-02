Contagios, suspensiones y lesiones: ¿Cómo armará Scaloni el equipo frente a Colombia?

Lionel Scaloni tendrá un gran trabajo en estos días para armar un once inicial .

El presente de la Selección Argentina, campeona de América, buen clima del grupo y un invicto de 28 partidos sin conocer la derrota hacen pensar que armar el once para enfrentar a Colombia debe ser fácil para Scaloni, pero no lo es así. Para el técnico argentino, el ir perfilando el equipo para la próxima fecha es todo un rompecabezas, por no decir un dolor de cabeza.

Las suspensiones por la acumulación de amarillas, los contagiados de Covid 19 y los que están tocados y no llegarían al 100% hacen que elegir once nombres para enfrentar a la selección cafetera el martes 1 de febrero por la fecha 16º de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, sea para el DT santafesino todo un dolor de cabeza. Incluso él atraviesa un contagiado de coronavirus que lo marginó de viajar con sus dirigidos a Calama.

Entre los que recibieron una amarilla frente a Chile y no podrán estar con Colombia tenemos a: Paredes, De Paúl, Otamendi y Tagliafico. Este grupito fue liberado de la concentración en el Predio de la AFA y pronto estarán reincorporados a sus ligas. Es que el partido con La Roja fue áspero para ambos lados.

Los jugadores que están con dificultades físicas con serias chances de perderse el próximo compromiso serían: Maximiliano Meza, quien se recupera de una gastroenteritis, y aun está débil, Lucas Ocampos, quien sufre una lesión en uno de sus tobillos y si bien lo esperaran hasta último momento, difícilmente llegue. Para colmo ambos tienen síntomas de Covid 19, y tras el negativo en los test rápidos, cruzan los dedos para que los resultados de los PCR den negativo también.

El caso del ‘Papu’ Gómez es complicado, ya que terminó el partido con los trasandinos con el tobillo muy hinchado por los diferentes golpes que recibió.

Los que están con Covid 19 y se recuperan o se recuperaron son Guido Rodríguez quien había sido citado inicialmente, pero luego fue desafectado por haberse infectado. Ahora Scaloni lo convocó nuevamente porque el resultado del PCR le dio negativo y se puede sumar nuevamente. Esta sería una buena noticia y solución para el técnico, puesto que el cinco titular (Paredes) está sancionado e imposibilitado para estar con Colombia, por lo que el jugador del Betis estaría desde el arranque.

El caso de Alexis Mac Allister quien se contagió y arrastró a Emiliano Buendía como contacto estrecho es cuestión de esperar y cruzar los dedos. El creativo ex Boca no viajó a Chile y fue enviado a su casa para que no conviva con el resto del plantel en el predio de Ezeiza. Si llega a tener el negativo en el PCR, podría volver, pero habría que ver si estaría en condiciones físicas de sumar minutos.

Los que estarían frente a Colombia de no haber inconvenientes:

Lisandro Martínez volvería a estar desde el arranque, Germán Pezzella podría acompañarlo, Marcos Acuña puede ser el lateral izquierdo luego de la suspensión de Tagliafico, Guido Rodríguez sería el cinco, Giovani Lo Celso le daría juego al mediocampo y al ‘Papu’ Gómez lo esperaran hasta último momento, quien sufre una hinchazón en su tobillo por los golpes de los chilenos. Habrá que ver si en el rompecabezas que tiene por estas horas Scaloni en su cabeza, hay lugar para pensar en un Dybala en el once inicial o volvería Nicolás González a ser titular.