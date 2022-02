Revolución San Juan se enfrentó en un partido amistoso al campeón, Jáchal B.C

Este miércoles que pasó el conjunto Revolución San Juan Básquet se midió ante el combinado de Jáchal Básquetbol Club, en un cotejo amistoso, los campeones de la nueva Liga Federal se quedaron con el triunfo por 88 a 68. El objetivo de este partido, era que los dirigidos por Sergio Cabañas tuvieran algo de rodaje para lo que será el debut el próximo sábado ante el GEPU de San Luís.

El cotejo se desarrolló en el estadio Papa Francisco, el campeón del viejo Torneo Federal de Básquetbol (TFB) recibió con su plantel de Liga Nacional a la fusión sanjuanina. Revolución San Juan será el nuevo representante de la provincia en lo que será una nueva temporada de la Liga Federal de Básquetbol (LFB), con jugadores de alta jerarquía y experiencia en este tipo de competencia profesional.

Este sábado desde las 22 horas, el GEPU de San Luis recibirá a Revolución San Juan Básquet en el Emilio Perazzo, esta fecha será la primera de la temporada de la LFB, donde participan 120 equipos de todas las federaciones del país.

Al respecto del cotejo disputado ante el conjunto de Lisandro Salles, Sergio Cabañas expresó, 'sirvió para darnos cuenta que podemos ser intensos por momentos, también nos medimos físicamente y nos dimos cuenta que vamos por el buen camino, es importante llegar al sábado con algo de rodaje'.

El combinado de Revolución SJ Básquet está compuesto por jugadores de tres clubes sanjuaninos que se fusionaron para formar parte del nuevo TFB: Ausonia, Urquiza y Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Los jugadores que forman las filas del combinado sanjuaninos son:

Hugo Castro – jugador proveniente de Jáchal Básquetbol Club, ex jugador de San Juan Básquet, y ex jugador de Ausonia SISMID

Emmanuel Uzair – jugador proveniente del Club Urquiza, ex jugador de San Juan Básquet, y ex jugador de Jáchal Básquetbol Club.

Juan Romero – jugador proveniente de Ausonia SISIMID, ex jugador de San Juan Básquet, y ex jugador de Jáchal Básquetbol Club.

Iván Martín – jugador proveniente del Club Urquiza.

Facundo Chiabott – jugador proveniente de San Rafael.

Valentín Guida – proveniente del Club Urquiza, ex jugador de Jáchal Básquetbol Club.

Matías Lucero – proveniente de San José de Mendoza, ex jugador de Atenas de Venado Tuerto.

Facundo Bustos – proveniente del Club Urquiza, ex jugador de San Juan Básquet.

Juan Manuel Rodriguez – proveniente de UNSJ, ex jugador de Jáchal Básquetbol Club, ex jugador de Independiente, ex jugador de General San Martín y ex jugador de Rivadavia.

Francisco Rojo – proveniente de UNSJ, ex jugador juvenil de San Juan Básquet.

Emanuel Cabañas – Proveniente del Club Urquiza, ex jugador juvenil de San Juan Básquet.

Ángel Olguin – proveniente de UNSJ.

Jesús Muñoz – proveniente del Club Urquiza.

En lo que respecta al cuerpo técnico, Revolución SJ Básquet está compuesto por Sergio Cabañas, como entrenador principal, entrenador con una basta trayectoria como entrenador de múltiples equipos, y fue primer asistente del equipo San Juan Básquet, que disputó el TFB en la Temporada 2019/2020. Juan Pablo Olivares como asistente y Diego Romera como preparador físico.