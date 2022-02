Chocaron a Nicolás Tivani luego de ganar la 'Cuatro Puentes'

Durante el pasado domingo 30 de enero se llevó a cabo nuevamente la clásica "Cuatro Puentes" como parte de la Temporada de Ruta 2021 - 2022. En la misma volvió a consagrarse Nicolás Tivani como representante de la Agrupación Virgen de Fátima. Si bien todo era alegría para el deportista, el día terminó con sabor amargo ya que sufrió un accidente automovilístico.

Esta situación fue informada por el propio Nicolás mediante su cuenta de Facebook, donde reveló que esta situación le arruinó el día. Sin embargo, se mostró agradecido ya que este siniestro vial no le terminó provocando ninguna lesión de consideración y sólo quedó en un mal momento.

"Pase un momento muy feo. Veníamos con Franco Vecchi conversando en el auto, cuando volvíamos de la carrera (veníamos por la calzada del lado izquierdo). Veo que una camioneta venía más rápido que yo y me hacía cambio de luces (no me dio tiempo para tirarme a la derecha) entonces me sobrepasa por el lado derecho y me tiró el auto encima para querer asustar, cosa que le sale mal y me dio en la trompa del lado derecho. Gracias a Dios no veníamos tan rápido y no nos dimos vuelta de milagro", expresó Tivani.

Además de chocar contra el automóvil en el que circulaban los dos conocidos ciclistas, Tivani aseguró que el sujeto que manejaba la camioneta intentó darse a la fuga. No obstante, el padre de Nicolás llegó al lugar con la intención de asistir a su hijo y de esta manera consiguió detener al conductor responsable de la colisión.

"Lo salgo a correr para frenarlo y se me quiere escapar. Pero luego gracias a mi papá al que llame por teléfono (obviamente todo desesperado y asustado), vino a encontrarme por calle 10 (que justo se lo encontró de frente y y pudo atravesarle el auto para poder detenerlo. Gracias a Dios no nos pasó nada y estamos bien", sentenció.

Este es el posteo que realizó el integrante de la Agrupación Virgen de Fátima: