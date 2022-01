Con pase sanitario obligatorio, este fin de semana comienza la Copa de Campeones

Con la presencia de 32 equipos de la liga profesional, este fin de semana arranca la Copa de Clubes Campeones de Futbol. Así lo anunció la Federación Sanjuanina de Futbol el jueves, con el acompañamiento de la secretaria de Deportes de la provincia en el que pusieron mucho énfasis en los cuidados y la prevención contra el coronavirus.

“Hoy tomamos la posta dirigentes de todos los departamentos, hay que tener en cuenta que estamos en un marco muy delicado, pero hay que valorar el trabajo que está haciendo cada uno de los presidentes de las ligas, los clubes y los directores técnicos formando una conciencia que tiene que ser colectiva y plural”, expresó Nacif Farias desde la Federación.

Atentos a la situación sanitaria que atraviesa el país, los partidos se harán solamente con el público local, con Pase Sanitario en mano. En el caso del público visitante el aforo será de 30 personas, familiares o amigos que quieran acompañar a los deportistas. “Hay que poner la salud sobre todas las cosas, no hacemos este torneo en contra de la pandemia, estamos aprendiendo a convivir con esta cosa nueva que es la pandemia”, dijo y agregó, “para ello, desde la Secretaria de Deportes, desde la Federación y desde las ligas estamos promulgando que todo el mundo se vacune y que tomen todos los recaudos posibles.

En comunicación con el móvil de Canal 13, El secretario de Deportes, Jorge Chica dijo que desde Salud Pública brindan todo el servicio para que los sanjuaninos y sanjuaninas puedan atravesar esta nueva ola. “Hoy anunciamos que a partir de fin de mes acompañando a la Federación de Futbol teniendo la posibilidad de que el deporte en la provincia aún no ha mermado no se ha prohibido ni cancelado”, expresó el secretario.

“El deporte en la provincia no ha sufrido cambios hasta ahora, por eso esta presentación de todos los años que se hace, esperando que se genere la merma o la calma de contagios que viene aumentan do e la provincia de San Juan”, comunicó Chica y agregó, “se ha generado algo muy responsable por parte de todas las instituciones que van a participar del futbol del interior. Todos los deportistas y todas las personas que asistan al público, que va a ser al aire libre, tengan el pase sanitario, eso ha generado que ms de 300 deportistas que no estaban vacunados se vacunen”.