Jorge Chica: ‘El deporte no se visualiza como un sector de contagio masivo”

Con algunas restricciones y postergaciones en al ámbito del deporte, San Juan continua con sus actividades, apostando a que el Pase Sanitario sea la herramienta primordial para controlar la situación sanitaria. Así lo expresó el secretario de Deportes, Jorge Chica en el marco de la presentación de la Copa de Campeones de Futbol en la tarde del jueves.

“El calendario del ciclismo del año anterior en una situación sanitaria compleja solamente detectamos antes de ingresar cuatro casos en toda la temporada”, dijo y agregó, “eso ha hecho que los porcentajes del deporte no se visualicen como un sector de contagio masivo”.

Al respecto expresó que hoy está la posibilidad de vacunarse, además de protocolos sumamente estrictos, con un nivel de responsabilidad de la dirigencia muy fuerte y los deportistas

“Vamos a seguir haciendo hincapié como lo ha hecho en cada una de las prácticas en el cuidado, en la responsabilidad de cada uno de los que asisten a ver a los eventos y también a los deportistas”, comunicó.

De momento solo ha quedado un evento esta semana del vóley sanjuanina que es un grupo minúsculo y muy controlado del Beach Vóley que no son más de 60 deportistas. “El ciclismo no par como no ha parado ninguna de las disciplinas, si se ha cancelado un torneo argentino de hockey por esta misma situación”, contó.

Se trata de más de 20 equipos internacionales de cadetes que iban a asistir al parís de los cuales, cerca de la mitad no estaban vacunados. “Se está generando esa posibilidad gracias a este Pase Sanitario que este rango etario y que mucha cantidad de argentinos que no se han vacunado puedan acceder a la vacuna, que hay y el país ha hecho un esfuerzo enorme para tenerla”.