Sancionaron a la AFA por cantos discriminatorios en el partido contra Brasil en el Bicentenario

Parece mentira, pero cuando la Selección Argentina de la mano de la Scaloneta campeona de América empezaba a gustar a muchos hinchas por su buen pasar, malas actitudes de otros ‘simpatizantes’ obligaron a la FIFA a volver a sancionar a la AFA. En este caso, se trata de una disminución de aforo para el encuentro con Colombia y una multa millonaria por cantos discriminatorios de los argentinos presentes en el Estadio del Bicentenario el 16 de noviembre en el superclásico entre la Albiceleste y Brasil.

El partido con el seleccionado carioca en tierras sanjuaninas fue inolvidable para muchos hinchas sanjuaninos y de otras provincias que habitualmente no pueden viajar a Buenos Aires a disfrutar de un espectáculo de tamaña dimensión. Sin embargo, no todo fue fiesta en forma de aliento para la Selección de Messi, sino que hubo insultos para con los brasileños y esto la entidad del fútbol mundial no lo perdonó.

Este viernes, FIFA dio a conocer una nueva sanción para la AFA por los cantos discriminatorios. Ante los brutales e inaceptables actos, la consecuencia es que se aplicó el artículo 13, y por lo tanto se enfrentará a Colombia con un aforo limitado. Además, la entidad de fútbol argentino deberá abonar una multa de 50 mil francos suizos (54.000 dólares) como consecuencia de los gritos de los hinchas locales contra los jugadores brasileños.

De esta manera, solamente restará saber cuánta gente podrá estar el 1 de febrero frente a Colombia, en uno de los partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias para Qatar 2022. Además, la FIFA le dejó una fuerte advertencia a la AFA. En caso de reincidencia en esta situación podría estar dos años sin público en las tribunas, ya que esto se repitió contra Uruguay en uno de los partidos de 2021 en el Monumental.

El antecedente de la AFA con las sanciones de la FIFA

El mal comportamiento de algunos de los 35 mil simpatizantes en varios pasajes del partido frente a Uruguay, el segundo como local después de la obtención de la Copa América en Brasil, llevó a la FIFA a determinar una sanción para la Argentina. En ese momento fueron 30.000 francos suizos y una reducción de aforo en el estadio San Juan del Bicentenario, donde el equipo de Lionel Scaloni iba a recibir a Brasil. Finalmente, lograron reducir la pena y las tribunas pudieron estar completas.