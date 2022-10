El relato de un hincha del Lobo: 'La Policía le tiró bombas al hombre que estaba muriendo'

Por la noche del pasado jueves 6 de octubre lo que se esperaba que fuera una fiesta en El Bosque de La Plata, terminó en tragedia. Hubo conflicto entre hinchas y efectivos policiales, lo cual terminó con el fallecimiento de un simpatizante del 'Lobo'. Uno de los hinchas que fue testigo de todo habló con Canal 13 y dio un desgarrador relato. 'Al hombre no dejaron que le hagan RCP, la Policía le tiró dos bombas de humo al lado cuando estaba muriendo', aseguró.

Agustín Zeki, hincha fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata que estuvo presente en la cancha cuando todo ocurrió, contó en Tarde Trece lo que le tocó vivir. Desde las afueras de la sala velatoria donde le estaban dando el último adiós al 'tripero' que falleció, el entrevistado remarcó que toda la culpa fue de la Policía.

'Un policía joven le pegó a una nena que estaba intentando ingresar y ahí se pudrió todo. Yo era conocido del hincha que mataron. Era mentira lo que decían de que estaba mal de salud. Están queriendo tapar la realidad, quieren tapar que fue culpa de la Policía. Al hombre no dejaron que le hagan RCP y le tiraron dos bombas de humo al lado cuando ya estaba muriendo', manifestó.

Como prácticamente cada fecha, Agustín fue a ver al equipo de sus amores y justo se encontraba dentro del estadio cuando se desató el enfrentamiento. En la desesperación el joven quiso salir pero las puertas estaban cerradas. Valiéndose del conocimiento que tiene de la cancha al haberla visitado tantas veces, se subió a un techo al que sabía como trepar. Lamentablemente terminó cayendo desde gran altura y sufriendo un duro golpe que le podría haber costado la vida.

'Estaba adentro de la cancha y cuando pasó el quilombo tuve que salir. Me costó mucho salir, me caí de uno de los techos y ahí me desmayé. En ese momento alguien me sacó hacia afuera. Estaban todos asustados los chicos. Lo del video lo encontré ahora cuando me desperté. Mucho no me acuerdo. Tengo como recuerdos cortos, fue muy feo. Cuando vi eso ahora fui un mar de llantos porque fue feo verme así porque sinceramente no me acuerdo de todo eso', expresó.

Afortunadamente el hincha ahora se encuentra bien de salud y en estas horas se dedicó a hablar con varios medios para que la mayor cantidad de gente posible se entere de lo que ocurrió realmente. Reflexionando sobre lo sucedido, Agustín recalcó que cuando se disputó el clásico contra Estudiantes de La Plata hubo incluso más gente y prácticamente no hubo problemas. En esta ocasión, según su relato, los uniformados golpearon hasta los menores de edad.

'Es muy raro todo lo que pasó, justo contra Boca que esta peleando la punta. Es muy raro todo. A mi primo chiquito de 14 años le tiraron piedras, un policía le pegó con un bastón en la cabeza. No me vengan con eso de que los chicos ahora son todos chorros porque nada que ver. Mi primo es un nene bien, no estaba con gorra ni nada para pensar que era un chorro pero le pegaron igual', contó.

Siguiendo en la misma línea Zeki contó que el hospital más cercano al Estadio Juan Carmelo Zerillo estaba repleto de heridos. Una vez que las personas que lo asistieron consiguieron que recuperara la consciencia, el entrevistado fue hasta el nosocomio para pedir asistencia.

Sin embargo esto no fue posible ya que los especialistas del lugar le contaron que estaban colapsados de gente por atender. De esta manera Agustín tuvo que ser asistido por su propia madre que es enfermera. A pesar de haber recibido esta asistencia, el chico reveló que hasta la actualidad siente un dolor en el pecho que no se le alivia con nada por lo que le tocó vivir.

'Vi como la Policía sin tener gente haciendo quilombo tiraba gas lacrimógeno debajo de la hinchada sin que nadie los mande. Además nos encerraron, nos cerraron las puertas y nos trataron como perros tirándonos humo. Hay dos salidas grandes que en ese momento estaban cerradas con candado. Yo trepé por un techo que conocía, me caí y de ahí ya no me acuerdo mucho. Es todo muy triste la verdad, yo sin vergüenza cuento que lloré', declaró.

Por último este simpatizante del lobo platense pidió la renuncia de Gabriel Pellegrino, el actual presidente de la institución tripera. Para el joven después de todos los efectivos policiales que participaron del operativo, este dirigente también tiene gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido.

'Esta muy naturalizado, siempre dicen lo mismo, que el hincha es el responsable. En este caso no fue así porque no había nadie haciendo quilombo. Si el problema estaba afuera no tenés porque tirar gas lacrimógeno adentro de la cancha si supuestamente el problema estaba afuera. No solo por esto el presidente se tiene que ir, no puede ser que haya jugadores sin cobrar su sueldo o que hayan hinchas pintando la cancha cuando no lo tendrían que hacer. No te pedían nada para poder entrar', sentenció.