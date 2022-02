La joya del vóley sanjuanino que fue convocada a la Selección argentina

"Mi sueño es poder jugar un Sudamericano, o incluso participar en unos Juegos Olímpicos, que lo veo difícil pero no imposible", expresó Constanza Pérez, jugadora sanjuanina de Vóley para UPCN. La joven de 17 años vive su primera experiencia en la Selección Argentina U18.

Constanza le contó a Canal 13 que su pasión por el deporte comenzó cuando tenía 10 años, dando sus primeros pasos en la 'U'. "Al principio no estaba muy segura, pero después una amiga de mi mamá me recomendó que fuera a UPCN y ya llevo 7 años ahí", recordó. Para la sanjuanina representa "un orgullo" participar de la Selección argentina, y "no caigo todavía que estoy ahí".

"Los entrenamientos de la Selección son muy duros, de triple turno. Es buenísimo porque es una buena experiencia para que una jugadora pueda desarrollarse al máximo. Ya jugamos cuatro partidos y los perdimos a todos, pero la idea es generar experiencia", explicó Constanza. Según la sanjuanina, estos partidos sirven "para ganar la mayor experiencia posible, y ganar más aprendizaje".

Para Constanza, el vóley en San Juan "no es nada que ver a otras provincias". "Acá tenemos 4 clubes con los que podemos competir, en cambio en Buenos Aires o Entre Ríos hay millones de clubes que están perfeccionándose todo el tiempo, por eso es muy difícil desarrollarse en San Juan", argumentó.

Mirando hacia el futuro, Constanza manifestó que "tengo muy planeado salir de San Juan e irme de Argentina es una meta a largo plazo". "Pienso estudiar en Buenos Aires y ahí poder jugar en algún club, como Boca, San Lorenzo o River. Así me pueden surgir muchas ofertas para irme del país", puntualizó.

Para finalizar, Constanza admitió que su ídola en este momento es "una cordobesa que se llama Bianca Acuña, es una gran persona y jugadora, tiene muchísima disciplina". "El vóley femenino a nivel nacional está creciendo cada vez más aunque todavía falta muchísimo para que pueda estar a la altura del masculino. Vamos por buen camino", cerró.