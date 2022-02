Villalba tras la derrota de San Martín: 'No jugamos un buen partido'

Este sábado el verdinegro cayó de local ante All Boys por la segunda fecha del torneo de primera división en el Hilario Sánchez. El tanto fue en contra de Aranda a los 44 del primer tiempo. Luego del partido el móvil de Canal 13 habló con Facundo 'Luigi' Villalba, entrenador de San Martín, quien dijo “no jugamos un buen partido”.

Sin embargo, destacó el juego del San Martín durante la primera etapa, “creo que tuvimos un primer tiempo muy bueno, hoy tuvimos unas pinceladas, pero jugarnos con equipos que tienen distintas características”.

“No hemos tenido un buen partido, no tuvimos lucidez para jugar y no salimos bien de muy bien de situaciones de mucha presión del rival”, expresó del DT que manifestó la dificultad que tuvo el grupo para desarrollar su juego, “nos hizo jugar muy incómodos”.

Se mostró optimista para lo que viene, es un campeonato que recién comienza, pero la intención del verdinegro es colocarse en lo más alto, “siempre hay que trabajar, yo soy un convencido del trabajo, estamos en un club importante y tenemos que pelear allá arriba” finalizó Villalva.