Luchador sanjuanino: 'Voy a asistir a la pelea, el pueblo me ayuda'

El kickboxing es un deporte que llegó hace varios años a San Juan y cada vez tiene más simpatizantes, a la vez que representantes locales. En sus torneos solo los mejores llegan a la cima. Uno de ellos es un joven de 28 años de Sarmiento quien está próximo a competir por un torneo nacional. Sin embargo, como cualquier deporte, mantener la constancia y el entrenamiento tiene su costo. Por esto es que lazaron una colecta para así poder llegar y llevarse la victoria de su inminente presentación en un ring.

Se trata de Lucas Romeu, quien es oriundo de Los Berros, en Sarmiento. Hace dos años, en plena pandemia comenzó a practicar este deporte no muy usual en la zona del sur de San Juan. "Empecé como recreativo y luego me empecé a meterme más en el deporte! Y lo empecé hacer a nivel de competencia" informó el muchacho de 28 años.

En su haber tiene ya tres triunfos como amateur y este 27 de febrero tendrá su mayor desafío. "Este domingo voy por la 4° pelea pero peleo en semipresencial" detalló a Diario 13, aunque la diferencia es que en caso de ganar tendrá el título argentino.

En el momento en que le consultamos sobre el apoyo del área deportes de la Municipalidad o de la Secretaria de Deportes, indicó "la verdad que no tengo apoyo, solo de el pueblo, que gracias a Dios me ha ayudado con rifas y cosas así que voy haciendo para poder solventar el deporte". Sin sponsor y algún tipo de acompañamiento, Lucas no se da por vencido y da todo de si para ser el mejor. Sobre ello sentenció "voy a asistir a la pelea, pero por medio mío. El pueblo me ayuda". Del mismo modo dio a conocer que no solo es deportista sino que también tiene un trabajo que lleva a la par.

Como toda persona abocada al deporte, tiene grandes metas, una de ellas es "ser profesional y poder vivir de esto". Aunque aclaró "soy consciente de que no queda mucho tampoco. Es un deporte que demanda mucho físico y que tus condiciones sean buenas. Y ya tengo 28 para 29 y no se cuánto más me quedé".

Para finalizar, Lucas informó que se subirá al ring el próximo 27 de febrero y el punto de encuentro será el Club Julio Mocoroa ubicado en San Juan.