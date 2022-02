Un artista cordobés inmortalizará al Wey Zapata con una escultura

El piloto de motocrós quedó en la memoria de todos los sanjuaninos por su historia de superación, pero ahora, su figura también tendrá una representación material en una plaza de San Agustín, en Córdoba. Un joven escultor, Pablo Díaz, conmovido por el ímpetu de deportista sanjuanino decidió hacer una escultura en su honor a tan solo diez meses de su muerte.

"Es algo que me emociona porque me toca muy de cerca. Sinceramente encaré esta obra porque llevo el motocross en la sangre. La verdad que en cuanto me enteré de que Wey finalizó su última carrera tomé la decisión de hablar con el Municipio de San Agustín y así juntos realizar una obra homenajeándolo", expresó Díaz a Alta Gracia Noticias.

Reconoció, además, que este trabajo no sería posible sin el apoyo de mucha gente que le dio una mano para que esta escultura se pueda realizar.

El domingo próximo, en San Agustín se hará un homenaje al joven piloto que falleció en plena pista, cuando lo choco otra moto de competencia luego de que su vehículo fallara. "La obra se estará finalizando estos días para dirigirse a un campeonato homenaje llamada La Copa San Agustín", informó.

Y es que el objetivo es presentar la obra en ese lugar, con la importante presencia de la familia del Wey. "Yo creo que es importante que en un evento como este la hermandad de todos los pilotos como familia. Ellos también van a estar esperando la presentación de la obra para inmortalizarlo. La verdad que es muy emotivo", señaló.

Agradeció a la Municipalidad de San Agustín por proveerlo de materiales y costear los gastos y tampoco se olvidó de su ayudante de escultor, Tomas Domínguez, "está siempre en todas trabajando en el último detalle para que todo quede perfecto y en perfectas condiciones", finalizó.