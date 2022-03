Expectativas de los jóvenes ciclistas por el Campeonato: 'Quiero dejar a San Juan en lo más alto'

Este sábado San Juan será sede del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta menores y Junior, por lo que el viernes se realizó la presentación oficial. En esa ocasión, los Menores y Juniors –de ambas ramas- recorrerán las rutas locales, y dos jóvenes protagonistas se animaron a contar sus expectativas a Canal 13 San Juan. Se trata de Samara Medrano, categoría 2006 y Mateo Márquez, categoría juvenil.

Medrano expresó que este sábado "largo por primera vez, intentando marcar mi mejor racha". "Uno siempre se prepara para ganar, me encantaría meter una medalla y dejar a San Juan lo más alto posible", resaltó. Según la joven, "fueron los técnicos que agarraron a los mejores chicos de cada categoría mediante los entrenamientos que hicieron en el Autódromo del Villicum".

Por su parte, Márquez explicó que sus expectativas son "poder terminar la carrera y dar lo mejor de mí, ya que me he estado esforzando en cada entrenamiento". "Siempre lo que queremos es ganar y además quién no quiere dedicarse al ciclismo que es algo que hacemos con pasión", agregó.

Toda la actividad se concentrará en el Circuito San Juan Villicum, y los horarios son los siguientes: sábado desde las 9:30 y hasta las 17:00 o 17:30 hs, mientras que el domingo comenzará a las 8:30 hs, con categorías damas y varones. La entrada es libre y gratuita a la tribuna superior de boxes.