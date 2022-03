Sarmiento tiene nuevo director de deportes y viene con importantes cambios

El nuevo director de deportes y turismo de Sarmiento, Matias Olivares, charló en exclusiva con Diario 13 sobre los desafíos que afrontarán en su nueva función y lo que deparará en su gestión.

Matias es un joven sarmientino, que hasta hace unas semanas estaba al frente de la Dirección de Juventudes de su departamento. Pero una vuelta de timón de la gestión municipal llevó a que varias direcciones hagan un recambio. De este modo, Olivares ingresó a una nueva área de suma importancia, aunque de su anterior puesto no se conoce con exactitud quien ocupará el lugar.

Una de sus primeras acciones es innovadora a nivel local ya que esta semana lanzó el Censo deportivo de personas con discapacidad, el funcionario indicó "es una iniciativa de la Secretaria de Deportes de la Provincia y se ejecuta a través del programa de formación deportiva y deporte adaptado en conjunto con la Dirección de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Sarmiento estamos trabajando este censo que debemos presentar los resultados en los próximos días". En la misma línea Olivares añadió que el objetivo de este relevamiento "tiene como fin crear y actualizar una base de datos que permita visibilizar la realidad social, económica, educativa, sanitaria y deportiva, con el propósito de brindar, dar a conocer y ejecutar en Sarmiento los diferentes programas deportivos a medida que brinda tal secretaria y ser parte de la Revolución Deportiva de San Juan".

En cuanto a su nueva función explicó "Es un desafío tanto personal como así también laboral, siempre me moví con comodidad en el ambiente de juventud donde gracias al intendente Mario Martín y el gran equipo que me acompañó durante estos años pudimos concretar grandes proyectos, obviamente quedan algunos a medio camino pero sé que se van a concretar, ahora en la nueva responsabilidad que tengo como es Deporte y Turismo". Esta área tuvo por varios años un lineamiento especifico, aunque Matias no dudo en señalar "obviamente le voy a dar mi impronta, que se caracteriza por el trabajo en equipo y ordenado, en el camino quiero utilizar todas las herramientas que estén al alcance para establecer en lo más alto tanto el turismo como el deporte a nivel provincial y nacional".

Olivares no dejó de lado la revolución deportiva, de la cual "Sarmiento no es la excepción, el intendente siempre apoyo al deporte y lo sigue asiendo en cada momento, apoyando y auspiciando eventos deportivos de gran porte como así también deportistas individuales o pequeñas competencias". Para el funcionario sarmientino el deporte "es una herramienta de transformación social, se generan vínculos que pueden durar de por vida, se aprende a trabajar y cooperar en equipo, por ello el deporte es Sarmiento es un pilar fundamental de la gestión de Mario Gustavo Martin". De este modo finalizó "Vamos a generar consenso con todos y a trabajar juntos para poder concretar la mayor cantidad de proyectos, acá no sobra nadie, provincia, municipio y toda la comunidad juntos por un mismo objetivo, crecer".