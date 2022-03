Un sanjuanino se volverá a poner la camiseta de la Albiceleste

La Selección Argentina de Futbolistas Amputados afrontará el Sudamericano 2022 clasificatorio al Mundial de Turkia y este lunes se confirmó que tendrá a uno sanjuanino en el plantel. Se trata de José Manuel Coronado, jugador pocitano con gran trayectoria en la albiceleste que dirá presente en la importante competición gracias a la ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, según el mismo confirmó en sus redes.

‘¡Bueno, no quería dejar pasar este día, después de mucha incertidumbre, idas y vuelta, vamos a poder ir a Colombia defender estos Colores!!! ¡La verdad que una alegría enorme!! ¡Quería agradecer en nombre de todos los chicos de la Selección por sus Colaboraciones!! ¡GRACIAS TOTALES!!!’, escribió el jugador pocitano quien además de agradecer a la cartera de Desarrollo Humano, hizo lo propio con el gobernador Uñac.

‘A dar lo mejor y traer la Clasificación al Mundial Turkia Octubre 2022!!! 🇦🇷⚽️💪💪’, finalizó el mensaje en su cuenta de Facebook el futbolista.

La Selección Argentina de Futbolistas Amputados informó en sus redes que necesitan recaudar dinero a contrarreloj para poder participar del certamen en tierras colombianas que les dará el pasaje para la cita mundialista de este año. El plantel debería haber llegado este domingo a Colombia para instalarse y concentrar de cara al debut del próximo miércoles ante Perú, sin embargo, los jugadores están alojados en el Cenard (sede Ezeiza) abocados a una colecta virtual para conseguir el pasaje de cinco compañeros para poder competir con plantel completo.

La suma que necesita esta selección es grande por lo que pedían ayuda a través de colaboraciones por Mercado Pago para colaborar desde $ 500 a $ 10.000.

El pocitano que recorrió el mundo defendiendo la camiseta de la Argentina

En 2004, la vida de José Manuel Coronado cambió por completo, como también iba a cambiar en unos meses su modo de ver su pasión: el Fútbol. Si se recurre a una conocida publicidad futbolera en donde Ronaldo Nazario asevera con decisión que ‘El Fútbol lo puede todo’, también su historia le hace justicia a esa frase.

El futbolista amputado contó en Compacto 13, que un accidente en una fábrica de alambre hizo que a los médicos no les quedara otra opción que amputarle la pierna afectada. Todo el mundo de José se derrumbó en esos días. ‘Creí que no jugaría nunca más al fútbol’, manifestó rememorando esos momentos de zozobra.

Sin embargo, el pocitano que toda su vida se dedicó a la pelota, no claudicó y obtuvo respuesta. Por aquellos días se enteró que existía la Selección Argentina de amputados y decidió instruirse más. Su pasión por el fútbol lo llevó a googlear y conocer que no solo era un combinado nacional, sino toda una disciplina organizada, que si bien en San Juan no existe esa realidad, en otras provincias sí.