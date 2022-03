Gio, el sanjuanino que pasó de romperla en Capital al 'Rojo' de Avellaneda

A cada año que pasa son más los jóvenes talentos que surgen en la provincia de San Juan en las distintas disciplinas. Si bien donde predomina el éxito de estos deportistas suele ser en hockey, vóley y fútbol, el futsal comienza a ganarse su lugar. Esto se debe a que en los últimos días se conoció la gran noticia de que una joyita de La Gloria fue fichada por Independiente.

Se trata de Giovanni Fernández Lima, un talentoso pivot de 13 años de edad que desde que tiene uso de razón siente una pasión enorme por el deporte en general. Si bien desde que era prácticamente un niño practicó fútbol, también pasó por otros deportes antes de encontrarse con el futsal que se encontraba más cerca de lo que él esperaba. Literalmente frente a su casa.

"He jugado bastante en fútbol 11. Después empecé a buscar otros deportes para hacer también hasta que llegué al futsal porque justamente enfrente de mi casa estaba Enfermera Medina, así que por cercanía empecé a jugar en La Gloria. No se cuantos años llevaré jugando al futsal pero todo lo que he jugado lo he hecho en La Gloria Sanjuanina. Desde los 8 años que juego ahí", reveló a Diario 13 el deportista.

Justamente en el Club Enfermera Medina es donde hace de local La Gloria desde hace varios años, algo que favoreció a Gio al facilitarle temas de transporte y horario. Con el paso de los años el pivot se fue asentando cada vez más en su posición y adquiriendo más recursos a su juego.

Su talento no pasaba desapercibido para nadie. Había que ser muy ciego para no darse cuenta que si Giovanni tenía la posibilidad de dedicarse al 100% en este deporte, tenía un gran futuro por delante con un rendimiento al que todavía no le conocían el techo. Esto directamente comenzaron a notarlo desde su familia y tomaron la decisión de viajar a Buenos Aires en busca de una prueba.

Durante ese viaje les surgió la oportunidad de probarse en un grande del fútbol 11 que recientemente volvió a la primera división del futsal. Se trataba nada más ni nada menos que del Club Atlético Independiente de Avellaneda.

"Nosotros vinimos a Buenos Aires con la idea de buscar alguna prueba y salió la de Independiente Futsal. El profe de acá me dijo que la prueba era el jueves 3 de marzo a las 19:00. Creo que otros sanjuaninos no habían, fue un partido que nos hicieron jugar. Habremos sido unos 25 niños que todos éramos 2007 o 2008", expresó.

De esta manera Gio comenzó a mostrar su talento en cada jugada que le tocaba participar. Esto no pasó desapercibido para los captadores o scouts del "Rojo" que luego de algunos minutos de juego lo hicieron salir de la cancha para darle la mejor noticia.

"En el medio del partido me llamaron con mi papá y me dijeron que me quedara. Nos dijeron que yo tenía mucho futuro y que entendía muy bien el juego. Ahí nos fuimos del lugar, le llamamos a mi mamá y ella se largó a llorar. De ahí le avisamos a toda la familia", recordó.

De esta manera finalmente el joven talento sanjuanino podrá seguir formándose en una institución que le dará muchas facilidades y le permitirá tener roce con algunos de los mejores jugadores de la República Argentina. Sin embargo, primero deberá conseguir una vivienda donde residir ya que el club no se hará cargo de su estadía en Avellaneda.

"Tengo que empezar a buscar departamento allá en Avellaneda. No tengo nadie que me pueda recibir en Buenos Aires, es algo que tenemos que resolver nosotros porque el club no se hace cargo de eso. Voy a ir a vivir con mi tío, vamos a tratar de buscar un departamento. Mi familia me apoyó siempre pero para mi la verdad que si fue una decisión difícil porque tengo que dejar a toda mi familia, a todos mis amigos por venir a buscar mi futuro. Ir a vivir a Buenos Aires es un cambio muy grande para mi", sentenció.